Valgkampturne med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre LIKESTILLING: Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) tar til orde for å styrke muslimske kvinners rett til religiøs skilsmisse. – I noen sammenhenger kan det bety at trossamfunn nektes tilskudd ved å bryte norsk lov. Det kan heller ikke utelukkes at det å ikke respektere skilsmisseregler i noen sammenhenger innebærer at en har medvirket til tvang overfor kvinner som ønsker å leve frie liv. Det kan også bety straffansvar, sier hun. (Javad Parsa/NPK)