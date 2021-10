Stenger kirke etter omfattende hærverk og innbrudd

Meldingen om innbruddet og skadeverket kom i 10-tiden fredag. Ifølge politiet i Agder blir det gjennomført åstedsundersøkelse.

– Vi er på stedet med kriminaltekniker. Det er betydelig skadeverk innendørs i kirken, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til Vårt Land.

Ingen er foreløpig pågrepet i saken, og politiet har ingen konkrete mistenkte klokken 13.30 fredag. Politiet kan foreløpig ikke slå fast når innbruddet fant sted, men det skal ha skjedd en gang mellom klokken 21.00 torsdag kveld og klokken 10 fredag morgen. En eller flere uvedkommende har brutt seg inn, trolig gjennom et vindu.

Fædrelandsvennens frilansjournalist på stedet forteller til avisa, som først omtalte saken, at politiet har stengt kirka og sperret av området rundt den. Fædrelandsvennen skriver at gjenstander fra helt tilbake til 1200-tallet skal være ødelagt.

#Grimstad, Fjære kirke, politipatrulje er på stedet og foretar åstedsundersøkelse etter melding om innbrudd og omfattende skadeverk. — Politiet i Agder (@politiagder) October 29, 2021

– Forferdelig trist

– Dette er bare forferdelig trist. Fjære kirke er en utrolig fin kirke fra 1100-tallet som virkelig er en skatt. Det er en av de fineste kirkene i Agder og Telemark, sier biskop Stein Reinertsen i Agder og Telemark bispedømme til Vårt Land.

Han forteller om en levende menighet, hvor den ærverdige gamle kirken brukes til gudstjenester, begravelser og vielser.

– Alle kirker har stor betydning, men denne kirken har veldig lange bånd tilbake i tiden. Du finner den i Henrik Ibsens dikt om Terje Viken, omtalt av Ibsen fra hans tid i Grimstad.

Sjokk og fortvilelse

Menigheten i Fjære sier de har mottatt meldingen med sjokk, fortvilelse og sorg.

– Dette er en middelalderkirke som lokalbefolkningen er svært glad i. Vi er i sjokk over at noen kan gjøre noe sånt og håper at de som står bak selv vil stå fram. Krimteknikere har sikret bevis som vi tror kan knyttes til gjerningspersonen eller gjerningspersonene, sier kirkeverge i Grimstad, Alexander Paul, i en pressemelding fra Grimstad kirkelige fellesråd.

Det er ingen skader på selve kirken, ifølge fellesrådet.

– Det er gjort omfattende skade på inventar, men vi har ikke full oversikt ennå, sier Paul.

Det er usikkert hvor lenge kirken må holde stengt, skriver menigheten på Facebook.

Med sjokk, fortvilelse og sorg har vi funnet kirken vår utsatt for omfattende skadeverk. Det er usikkert hvor lenge... Posted by Fjære menighet on Friday, October 29, 2021

Kirke fra 1150

Fjære kirke ble bygget i cirka år 1150, i middelalderen. Bygget er fredet, fordi det er satt opp før 1650.

Grimstad-kirken er en langkirke bygget i stein, med plass til 450 personer.

Andre hendelse på kort tid

Det er bare få uker siden en kirke i Grimstad ble rammet av skadeverk sist. Natt til torsdag 7. oktober brøt uvedkommende seg inn i Grimstad kirke, tente på i kjelleren, og vandaliserte prestekapper. Trådløst lydustyr, mikrofoner og en iPad ble også stjålet fra kirkerommet.

– Hadde denne brannstiftelsen fått utvikle seg, kunne vi ha risikert at hele kirken hadde brent ned. Det er ikke brannslukningsanlegg i Grimstad kirke, siden bygget er fra 1881, opplyste kirkeverge Alexander Paul i etterkant.