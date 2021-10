Vatikanet-domstol frikjenner tidligere altergutt for å ha forgrepet seg på yngre gutt

En domstol i Vatikanet har frikjent en tidligere altergutt som var anklaget for å ha forgrepet seg på en yngre gutt på en ungdomssamling.

Dommen falt dagen etter at en knusende fransk rapport konkluderte med at 330.000 barn har blitt utsatt for seksuelle overgrep i Den katolske kirke i Frankrike de siste 70 årene.

Dette er den første overgrepssaken som blir behandlet i pavens domstol. Pave Frans har tidligere uttalt at den katolske kirken har nulltoleranse for slike overgrep.

[ Som liten trodde Theresa at nonnene på barnehjemmet skulle redde henne. Slik ble det ikke ]

Alle tiltalte frikjent

Saken gjaldt et ungdomsseminar for noen år siden i Vatikanet for pavens altergutter i alderen 12–18 år. Den daværende altergutten, som siden har blitt prest, var anklaget for å ha forgrepet seg på en yngre altergutt.

Flere andre var også tiltalt i saken, anklaget for å ha bidratt til å holde lokk på saken. De andre ble for øvrig også frikjent av de tre dommerne.

Presten nektet for å ha begått handlingene. Han sa at påstandene var ubegrunnede og at de var et resultat av sjalusi blant de andre alterguttene for at han selv ble utnevnt til prest.

[ Ho blei sjølv utsett for overgrep i den katolske kyrkja: – Ingen hjelp å få ]