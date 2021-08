Vil ha sonen på Stord-skulen med 17 elevar: – Ynskjer eit tryggare og meir transparent læringsmiljø

VALFRIDOM: Kenneth Stenbråten meiner friskular sikrar valfridom for foreldre, og er glad for at det finnest alternativ for barna slit med å lære i store klasser eller av andre grunnar ynskjer eit anna læringsmiljø. Han og kona Elin er foreldra til ein av dei 17 elevane som vil starte på Stord Kristne Skule neste veke. (Foto: Privat)