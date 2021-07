Mener prester ikke bør brukes til å gi dødsbud

– Vi er ikke i tvil om at prestene gjør så godt de kan, men når regjeringen hevder at stat og kirke nå er skilt, burde også politi og prest være skilt, skriver Lars-Petter Helgestad, i en e-post til Vårt Land.

Han er politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund. Helgestad mener den nåværende dødsbud-ordningen ikke bidrar til et livssynsåpent samfunn.

– Det opprettholder tvert imot en livssynslukket stat som særbehandler kristendom, uttaler han.

Fredag skrev Vårt Land at to av tre prester som går med dødsbud har ikke fått sikkerhetsopplæring. Presteforeningen etterlyser bedre sikkerhet og godtgjørelse for prestene som leverer dødsbud. I en intern undersøkelse gjort i 2020 opplyste 71,3 prosent av prestene som deltok at de ikke hadde fått opplæring med fokus på egen sikkerhet under oppdraget.

Manglende sikkerhetsopplæring

– Den manglende sikkerhetsopplæringen er nok et eksempel på at tiden er overmoden for at Den norske kirkes prester skal slippe å utføre politioppgaver. Dette er prestene tydeligvis ikke trent til, sier Helgestad.

Han mener de ressursene som Den norske kirke bruker på denne vaktordningen heller kan gis til politiet.

I en intern undersøkelse gjennomført av Presteforeningen i 2017 sa 39 av 600 prester at de hadde opplevd trusler og truende situasjoner mens de var i beredskap. 15 personer rapporterte at de er blitt utsatt for vold.

Beredskapsavtalen

Prester i Den norske kirke drar i flere tilfeller ut med dødsbudskap til pårørende.

Dette er på vegne av politiet og ikke Den norske kirke.

Vaktene varer i én uka av gangen, 18 timer på hverdager og hele døgnet i helgene og helligdager.

Kilde: Prest.no

ENDRING: Prest Christine Henriksen Aarflot mener at det er mye som kan forbedres med beredskapsavtalen. (Erlend Berge (foto))

Jobber med presters sikkerhet

Anna Grønvik sa til Vårt Land tidligere denne uken at presters sikkerhet er noe de jobber med å forbedre. Hun er generalsekretær i Presteforeningen.

– Selv om det er en forbedring fra tidligere at vi har fått HMS-rutiner rundt beredskap, er det ikke godt nok når rutinene ikke følges opp og prester blir sendt på oppdrag uten opplæring, mener Grønvik.

Den norske kirke jobber nå med å utvikle et digitalt sikkerhetskurs som skal bli obligatorisk for alle prester som leverer dødsbud, opplyste fungerende kirkerådsdirektør Jan Rune Fagermoen i samme sak.