Kristen-Noreg blir leia frå bygda

HEIMEKONTOR: Silje Sjøtveit har fått jobb som avdelingsleiar for NMS frivillighet. Ho synest det er supert at ho kan jobbe frå Austbygde i Tinn, ikkje frå hovudkontoret i Stavanger. – Det går fint an å fylgje opp tilsette tett med digitale verktøy, meiner Sjøtveit. (Foto: Marit Mjølsneset)