SPENT: To politimenn holder vakt utenfor inngangen til The New Synagogue Berlin i Tyskland. Samme uke hadde The Central Council of Jews i Tyskland tweeted en video fra en protest der flere veiver palestinske og turkiske flagg og roper skjellsord rettet mot jøder. Landet så i mai også flere tilfeller av vandalisme mot synagoger og minnemonumenter. (Fabian Sommer/AP)