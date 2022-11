SAVANNAH/GEORGIA: Rykende varme, store, stekte fiskefileter på brødskiver. Coleslaw som tilbehør, og en pølse i brød hvis du vil ha i tillegg. Etter gudstjenesten i First African Baptist Church i Savannah, serveres mat til alle som vil ha.

De må være mette før neste etappe:

Da skal de gå i samlet flokk fra den historiske kirken. Til stemmelokalet, som er åpent i dag, den siste søndagen i oktober.

Over 1.000 kirker over hele Georgia har mobilisert – ikke bare denne søndagen. Grunnen er Georgias nye valglover, kalt SB202. Den nye loven gjør det vanskeligere for svarte og andre minoriteter å stemme, mener kritikerne. Tilhengerne sier den gjør valgfusk vanskeligere.

Loven sier også at det nå er forbudt å dele ut mat eller vann til de som står i kø for å stemme. Og køene kan bli lange.

– Vi spiser sammen før vi går for å stemme fordi ingen i stemmekø kan få mat eller vann. Tenk deg en med diabetes som får lavt blodsukker. Hun må ut av køen. Spørsmålet er – kommer hun da tilbake for å stemme? Eller gir hun opp?

Pastor Thurmond Tillman er svært kritisk til den nye valgloven. Han mener den rammer svarte mer enn andre.

Republikanske lovgivere begrunner det med at det skal hindre at folk prøver å påvirke de som står i kø politisk, i den ene eller andre retningen.

– Hvis det er tilfelle, burde det vært muligheter for å få vann inne i stemmelokalet. Er det mulig, så sier de det i hvert fall ikke til noen, kommenterer Tillman tørt.

Valg i Georgia, USA MATUTDELING: Pastor Thurmond N. Tillman (t.v.) og frivillige i First African Baptist Church i Savannah deler ut matpakker etter gudstjenesten. Stekte fiskefileter på loff og coleslaw. Ingen skal stå sultne i køen til valgurnene. (Foto: Erlend Berge)

Hull i gulvet

Fra glassmaleriene i First African Baptist Church skuer de første pastorene utover kirkerommet, med turkismalte vegger og brune kirkebenker.

Dette er den eldste svarte kirken i Nord-Amerika, grunnlagt og bygd av slaver.

– Er det første gang dere er her? Dere må se hullene i gulvet i underetasjen.

En av de frivillige ønsker oss velkommen. Han forteller om hullene som ble boret i gulvet ned til tunnelene som en gang var under kirka slik at slaver på rømmen fikk luft. Kirka var en del av «Underground railroad» – et nettverk av hemmelige ruter som ble brukt for å hjelpe slaver som rømte til å komme seg videre til nord­statene eller Canada.

Ved inngangen må alle skrive seg inn med telefonnummer, ta på munnbind og en rask sjekk av temperaturen i panna.

– Souls to the polls viktigere enn noen gang

– Dere vet hva vi skal i dag? Hallelujah! Vi skal spise, så skal vi stemme. Vi er «souls strolling to the polls.»

Dere vet hva vi skal i dag? Hallelujah! Vi skal spise, så skal vi stemme — Thurmond N. Tillman, pastor

Fra prekestolen ber pastor Thurmond N. Tillman menigheten om å ta opp telefonen, og tekste venner og kjente som ikke har stemt ennå.

Målet hans er at alle 1000 i menigheten skal stemme ved dette valget:

– Hvis du bryr deg om deg selv, familien din og generasjonen etter deg, da bryr du deg nok til å stemme, sier han.

«Souls to the polls» er viktigere enn noen gang, har styreleder W. Franklyn Richardson i Conference of National Black Churches uttalt.

– De svarte kirkene har hatt en sentral rolle i kampen for rettferdighet og frihet i USA. Nå blir igjen rettighetene våre truet, sier han.

– Alt begynte i kirka

Ideen med «Souls to the polls» stammer fra borgerrettsbevegelsen og til George W. Lee. Han var en svart entreprenør og pastor som ble drept i 1954 etter at han hadde hjulpet 100 afroamerikanere i hjembyen Belzoni til å registrere seg for å få stemt.

FOREGANGSMANN: George Wesley Lee sto i spissen for den amerikanske stemmerettsbevegelsen. (wikipedia.org)

Kona til pastoren, Lawanda Tillman, mener kirkens rolle i samfunnet ikke kan undervurderes.

– Alt begynte i kirka. Borgerrettsbevegelsen, kampen for stemmerettigheter. Slik fortsetter det, sier hun.

Rettigheter truet

Kjøkkengjengen i underetasjen steker fiskefiletene mens de følger med på gudstjenesten via en storskjerm. Bord og stoler blir satt fram på plassen foran kirka. Folk prater og spiser. En ung kvinne kommer fra parken rett ved. Hun har ikke spist på en stund, og får med seg mat.

For første gang i historien står et senatsvalg i Georgia mellom to svarte kandidater: Herschel Walker, republikaner og senator Raphael Warnock, demokrat. En kjent fotballspiller mot pastor Warnock, som vant sist.

KANDIDAT: Demokraten Stacey Abrams stiller til valg som guvernør. (Ben Gray/AP)

I tillegg kjemper Stacey Abrams om å bli delstatens første kvinnelige svarte guvernør, et valg hun tapte knepent mot republikaneren Brian Kemp i 2018. Abrams har bygget et nettverk av organisasjoner som setter søkelys på velgerundertrykkelse. Arbeidet hennes kan ha bidratt til så mange som 800.000 flere registrerte seg for å stemme i 2020.

Georgia sto i sentrum for Trumps anklager om valgfusk, etter at Biden vant delstaten med knapp margin. Det var første gang siden 1992 seieren gikk til en demokrat.

Det var også den ekstra valgrunden i Georgia som ga Demokratene flertall i Senatet i Washington. Nå er Georgia igjen helt sentral. Utfallet her kan avgjøre Senatets flertall, og er uhyre viktig både for demokratene og republikanerne.

Valg i Georgia, USA GUDSTJENESTE: Thurmond N. Tillman har vært pastor i First African Baptist Church i Savannah i 40 år. Det er den eldste svarte kirken i Nord-Amerika. Pastor Lesa Dae-Byars er dagens gjestetaler. (Foto: Erlend Berge)

– Loven er ren velgerundertrykkelse

Rita King og ektefellen Philip er medlemmer av menigheten, og de skal stemme i dag. Det skal også Jason Potter Semaj Clark og Ray Shon. Han har ansvaret for live-overføringene av gudstjenestene i kirka.

– Det er hyggelig og viktig å gjøre det sammen, sier Rita, allmennlege i Savannah.

Hun og Lawand Tillman har hatt kurs og foredrag i menigheten om de ulike kandidatene og hva de står for. For valgseddelen er lang, gjerne flere sider. Det skal også stemmes over en rekke posisjoner i delstatens ulike distrikter. Guvernører, representanter til delstatsforsamlingene, og i mange stater justisminister, administrasjonssjef, dommer og så videre.

Lokalt velges det gjerne sheriff, politimester, rettsmedisiner, medlemmer av skolestyrer og mange andre stillinger.

Forslaget om å forby stemmegivning på søndager gikk ikke gjennom. For de svarte kirkene var det forslaget en ren provokasjon. Den lange tradisjonen med å stemme etter kirketid: Souls to the polls, vill da blitt umulig.

– Vi sier ikke hva de skal stemme, men at de skal stemme. No vote, no voice. Sånn er det, sier legen Rita King.

Jeg mener de nye lovene er ren velgerundertrykkelse — Philip King, velger

Mannen hennes Philip, er ikke i tvil:

– Jeg mener de nye lovene er ren velgerundertrykkelse, sier han.

Mange er enige med ham, og at delstatens regler vil ramme i hovedsak svarte velgere, som hjalp demokratene å vinne i Georgia i 2020.

SAVANNAH: Vårt Lands medarbeidere har besøkt First African Baptist Church i byen Savannah, Georgia. Menigheten blir aktivt oppfordret til å bruke stemmeretten.

19 delstater med nye valglover

Loven SB 202 gjelder fra dette valget. Det er nye reguleringer for hvordan valget skal gjennomføres i delstaten.

Loven sier blant annet:

Forbud mot å dele ut vann og mat til dem som venter i stemmekø

Foto-ID må legges ved for å forhåndsstemme, færre mottaksbokser til å legge utfylte stemmesedler i

Færre muligheter til å stemme ved et lokale du ikke hører til

Den republikanske majoriteten i delstatskongressen utnevner nå valgstyrets leder, og valgstyret har mulighet til å avsette lokale valgstyrer

Poststemmesedler sendes ikke ut til alle velgere lenger, og perioden man kan be om få den tilsendt, er redusert.

Det republikanske flertallet i staten klarte nesten å forby å forhåndsstemme på søndager.

Etter Donald Trumps valgnederlag i 2020, har 19 delstater innført valglover som på ulike måter i realiteten begrenser valgdeltagelse. Republikanere mener lovene styrker demokratiet, fordi det blir vanskeligere å jukse, og for å gjenopprette tilliten til valgsystemet etter 2020-valget.

Demokratene mener loven i praksis vil gjøre det vanskeligere å stemme, spesielt for afroamerikanere og andre minoriteter, og sånn sett er den en trussel mot demokratiet. De hevder loven er tilpasset for å gjøre det litt vanskeligere for urbane velgere, som gjerne er svarte, eller andre minoriteter med lav inntekt, ofte på flyttefot.

Dessuten: Det var Donald Trump som uten rot i virkeligheten sådde tvil om valgsystemet.

Han har aldri tatt retten til å stemme for gitt

I år har Thurmond Tillman vært pastor i kirka i 40 år. 68-åringen vet han er en del av en lang og stolt historie, med pastorer helt tilbake til 1773. Det er de som ser på ham fra glassmaleriene når han preker. Og han har aldri tatt retten til kunne stemme ved valg for gitt. Tillman vokste opp med fortellinger om velgerskatt og kunnskaps- og skrivetester for at svarte skulle få lov til å stemme.

Valglover som dette var virksomme helt fram til 60-tallet.

– Da jeg vokste opp, var det utenkelig at en svart person kunne representere oss. Men vi stemte i håp at det ville bli bedre.

Valg i Georgia, USA ROSA: Pastor Pastor Thurmond N. Tillman oppfordrer menigheten til å tekste venner og bekjente som ikke har stemt ennå. Mange har kledd seg i rosa – det har vært rosa måned, hvor målet er synlighet og kunnskap om brystkreft. (Foto: Erlend Berge)

– Kirka kom før nasjonen

Det var slaver som bygde First African Methodist Church i 1773. Den første pastoren George Leile ble ordinert før han ble fri, forteller Tillman, som er den 17. pastoren i rekken.

– Denne kirka kom før nasjonen. Vi bygger vår teologi på det samme som slavene som drev kirka fra starten, sier han til Vårt Land.

Uavhengighetskrigen i Amerika varte fra 1775- 1783.

– Er alle mette? Heldigvis klarte de ikke å forby stemming på søndager. Nå går vi, sier Tillman til den lille gjengen som skal stemme i dag. Mange i menigheten gjorde det allerede forrige søndag. Flokken samler seg og går noen kvartaler unna kirka. Er noen dårlig til beins, står kirkas buss klar til å kjøre dem den korte veien.

Mens menigheten i Savannah spiser og stemmer sammen, holder senator Raphael Warnock preken i Ebenezer Baptist Church i Atlanta, der han har jobbet i mange år. Martin Luther King var pastor her, så denne kirken er et landemerke i Atlanta.

Etter prekenen snakker han til velgerne på et «souls to the polls»-arrangement – det samme som finner sted i Savannah, i resten av Georgia og over hele USA.

Valg i Georgia, USA KØ: I kø for å stemme. Den nye valgloven i Georgia forbyr mat- og vannutdeling til de som står i køen. (Foto: Erlend Berge)

Hektisk og hissig

Det er hektisk siste liten-stemning uka før valget. Herschel Walker og Rapahael Warnock er på buss-turné over hele staten. Fjernsynsreklamene blir hissigere. Er du på partienes e-postlister, får du flere tigger-mail hver dag, fra alle: – Det haster, kan du avse noen dollar?

Og de snakker mye om Gud, både Raphael Warnock og Herschel Walker.

Warnock har tidligere sagt: – Jeg er ikke en senator som en gang var en pastor. Det er like greit at du vet det: Du sendte en pastor til Senatet.

Han bryr seg ikke om kritikken han får for å blande religion og politikk.

– Da er jeg i godt selskap. Det samme gjorde de med Martin Luther King Jr. De utfordret hans kristne identitet og stilte spørsmål om hans kall.

Election 2022 Georgia Governor US Senate VALGKAMP: USAs tidligere president Barack Obama kom til Atlanta i Georgia for å drive valgkamp for guvernørkandidat Stacey Abrams og senatskandidat Raphael Warnock. (Foto: John Bazemore/AP/NTB/AP)

En fotballspiller stiller til valg

– Jeg er en kriger for Gud.

Et par dager tidligere ruller valgbussen til sportsikonet Herschel Walker inn på en parkeringsplass på det lille tettstedet Cleveland nord for Atlanta. Høy musikk dundrer fra høyttalerne i noen minutter før bussdøren åpnes: Ut kommer senator Lindsay Graham fra South Carolina som bygger opp stemningen før Walker selv tar ordet. Walker forteller om barndommen, da han stammet og ble mobbet på skolen.

– Det var Gud som gjorde meg klar, sier han.

Valg i Georgia, USA VALGKAMP: Den tidligere fotballspilleren Herschell Walker er superkjendis i USA. Kritikerne mener han burde holde seg til fotball og ikke politikk. (Foto: Erlend Berge)

Abortmotstanderen Herschel Walker snakker ikke om at han skal ha betalte for to tidligere kjærester aborter eller anklagene om vold mot kona. Han forteller om psykiske problemer han har gått gjennom og at «Gud formet meg fikk meg opp igjen. Han forløste meg.»

Han kaller motstanderen Raphael Warnock, «en ulv i fåreklær». Tilhengerne klapper og roper «amen» når han snakker om abort, at menn ikke kan bli kvinner, om økonomi og migranter.

Han har aldri stilt til valg før og er støttet av Donald Trump.

STAMMET: Herschel Walker forteller om da han ble mobbet fordi han stammet som barn. – Gud gjorde meg klar for dette, sier han. (Foto: Erlend Berge)

– Alle har bagasje

Folkemøtet er ikke stort, men de fleste politikerne gjør som Herschel, de reiser rundt for å møte velgerne på mindre steder i delstaten.

To av dem er ekteparet Teresa og Robert Ingram. Robert er militærveteran og svoren republikaner. Om Herschel sier han:

– Alle skal kunne bli tilgitt for sine synder. Han har angret og fått hjelp for sine psykiske utfordringer. Det er kan ramme alle. Nå må han se framover.

Ingram ønsker seg et politisk klima hvor man kunne snakke sammen, men innser at det ikke er slik nå.

– Donald Trump gjorde mye bra politisk, men egoet hans kom i veien. Politikk handler om å tjene folket, sier han.

SAMARBEID: Teresa (i hvit genser og med plakat) og Robert Ingram stemmer på Herschel. Robert ønsker seg politikere som ikke bare skylder på hverandre, men vil jobbe sammen. (Foto: Erlend Berge)





– Død katt med ett øye

Gjengen i Savannah har vandret fra First African Baptist Church til stemmelokale og stilt seg i kø. Den er ikke så lang i dag. Lawanda Tillman har allerede stemt og hun snakker engasjert om Herschel Walker og republikanerne. At alle har bagasje, kjøper ikke Tillman et eneste sekund. Republikanerne bryr seg om ikke hvem som er kandidat, bare han blir valgt, sier hun.

– Det kunne vært en død katt med ett øye, sier Lawanda. Hun mener det republikanske partiet prøver å splitte de svarte stemmene, ved å hente inn Walker.

Snart blir vi bedt om å flytte oss vekk fra dem som står i kø. Noen hadde hørt praten, og mente den var politisk. Derfor måtte vi bort fra stemmekøen.

STEMMERETT: Under valgkampen sitter Jackson Ricky på gatehjørnet tre timer om dagen: Stem i dag! Lawanda Tillmann i First African Baptist Church i Savannah har kurset menigheten om kandidatene som stiller til valg. (Erlend Berge)

Ray Shon (23) skal holde et foredrag for medstudentene på universitetet på mandagen. Temaet er: «Er USA like rasistisk som tidligere?»

– Hva er svaret ditt?

– Nei, kommer jeg til å si. Det er det ikke. Det har skjedd mange endringer til det bedre. Politiet for eksempel, blir holdt ansvarlige for mye mer enn de gjorde før. Men likevel, det er et stort sprik fremdeles mellom svarte og hvite. Det er en lang vei å gå. Det er derfor jeg er her, sier Ray.

VALG: Jason Potter, pastor Thurmond N. Tillman og Semaj Clark er først i den lille gjengen som er på vei til valglokalet i Savannah. (Erlend Berge)

Mellomvalget

Mellomvalg betyr at presidenten ikke er på valg. Store deler av Kongressen skal velges. Det skal også en rekke politikere i delstatene og lokalt innenfor statene.

Annethvert avgjør velgerne i hvem som får flertallet i begge kamrene i kongressen.

Til sammen utgjør Representantenes hus og Senatet Kongressen – som er USAs nasjonalforsamling.

Demokratene har nå knapt flertall både i Representantenes hus (222 – 213) og Senatet (50-50). Republikanerne trenger bare å vinne fem plasser i «Huset» for å få flertall.

Joe Biden vant – omtrent så knepent det går – over Donald Trump i Georgia i 2020. Det var til denne delstatens valgkampansvarlig Trump ringte og ba ham om å «finne» 11.780 stemmer til seg selv.

Kilde: NTB

