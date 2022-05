Israel: Putin beklager Hitler-påstand fra Lavrov

Det var i et intervju med den italienske TV-kanalen Rete4 at Russlands utenriksminister Sergej Lavrov søndag gjentok russiske påstander om at myndighetene i Ukraina er nazister, og at Adolf Hitler hadde jødisk bakgrunn. Uttalelsene falt da Lavrov snakket om Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

– Er Zelenskyj jødisk? Hitler hadde også jødisk bakgrunn. De største antisemittene er nettopp jøder, sa Lavrov i et intervju med den italienske TV-kanalen Rete4 søndag.

Ifølge den israelske avisen Haaretz har Putin i en telefonsamtale nå beklaget Hitler-uttalelsen overfor Israels statsminister Naftali Bennett.

Den israelske statsministeren tvitret at han godtar beklagelsen og at han setter pris på at Putin klargjør dette.

Uttalelsene fra Lavrov førte til fordømmelser fra Ukraina, USA og Israel, og Israel kalte raskt Russlands ambassadør til landet inn på teppet.

Identiteten til en av Hitlers besteforeldre er ukjent, og det har dermed vært spekulert i om han var jødisk, men dette er ikke blitt underbygget.

