Zelenskyj og Israels statsminister diskuterte Lavrovs nazi-uttalelser

I talen sier Zelenskyj hat han har snakket med Israels statsminister Naftali Bennett for å gratulere ham på Israels uavhengighetsdag, og for å gi en oppdatering om situasjonen i den beleirede havnebyen Mariupol og det østlige Ukraina.

– Vi diskuterte også de skandaløse og fullstendig utillatelige uttalelser fra den russiske utenriksministeren, som fornærmet hele verden, sier Zelenskyj ifølge CNN.

Det var i et intervju med den italienske TV-kanalen Rete4 søndag at Sergej Lavrov gjentok russiske påstander om at myndighetene i Ukraina er nazister, og at Adolf Hitler hadde jødisk bakgrunn. Dette er påstander som ikke stemmer, og Ukrainas president har selv jødisk bakgrunn.

Uttalelsene fra Lavrov førte til fordømmelser fra Ukraina, USA og Israel, og Israel kalte raskt Russlands ambassadør til landet inn på teppet.