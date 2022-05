Putin skal ha stanset pavens evakuering fra stålverket i Mariupol

Hele tre ganger skal Pave Frans ha planlagt å evakuere sivile fra stålverket i Mariupol, ifølge den italienske avisen Il Messaggero.

Det siste av evakueringsforsøkene skal ha vært spesielt omfattende og innebar å sende båter under Vatikanets gule og hvite flagg til det beleirede stålverket Azovstal, den siste ukrainske utposten i Mariupol hvor minst 200 sivile antas å være sammen med soldater.

FN og Røde Kors jobber med å få i stand evakuering fra stålverket. I løpet av helgen klarte en gruppe på rundt 100 sivile å ta seg ut derfra. Evakueringen gjøres ved hjelp av FN og Røde Kors. Men nå kommer det altså frem at også Pave Frans har ønsket å bidra.

De to andre gangene skal det ha gått så langt at Vatikanet mottok sikkerhetsgarantier fra Russland for å gjennomføre evakueringen, men disse skal ha blitt trukket tilbake i siste liten.

Også denne gangen gikk planene i vasken da planen ble ansett som for farlig uten Putin sin godkjenning. Nå er paven «skuffet og pessimistisk», ifølge italienske aviser.

Får ikke tak i Putin

Pave Frans skal helt siden starten av krigen ha ønsket å bidra til mekling mellom Ukraina og Russland, og var tidlig i krigen på tråden til Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Han prøver nå å også få kontakt med den russiske presidenten. Men Putin svarer ikke, sier paven i et intervju med den italienske avisa Corriere della Sera.

– Vi har ennå ikke fått svar og vi fortsetter å insistere, selv om jeg regner med at Putin ikke kan og ikke vil ha dette møtet nå, sier paven.

– Først må jeg reise til Moskva, først må jeg treffe Putin. Men jeg er også en prest, hva kan jeg gjøre? Jeg gjør det jeg kan. Hvis Putin åpner døra …

[ Paven avlyser møte med russisk patriark ]

– Må passe seg for ikke å bli Putins altergutt

Offentlig får Putin støtte fra kirkeledere som Kirill. Patriarken har gått fra å be om fred i Ukraina til å omtale motstanderne av krigen som onde krefter og be om samling bak Putin. Paven har nylig avlyst et møte med Kirill.

Paven retter kritikk mot sin åndelige kollega. Patriark Kirill må passe seg for ikke å bli Putins altergutt, sier han.

– Jeg snakket med Kirill i 40 minutter på Zoom. I de første 20 minuttene leste han opp alt som skulle rettferdiggjøre krigen for meg. Jeg hørte og sa til ham: Jeg forstår ingenting av dette. Min bror, vi er ikke statens predikanter, vi kan ikke bruke det politiske språket, bare språket til Jesus, sier paven.

I intervjuet sier paven også at han har fått høre fra Ungarns leder Viktor Orban, at Putin planlegger å avslutte krigen i Ukraina innen 9. mai. Dette er ikke bekreftet fra annet hold.

[ Lars Inge Staveland er ny nyheitsredaktør i Vårt Land ]