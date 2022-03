Biden: Abortretten er under angrep

Biden la også vekt på at opioidkrisen, som de siste 20 årene har krevd over 500.000 menneskeliv i USA som følge av avhengighet av vanedannende smertestillende legemidler, må bekjempes.

– Å fremme frihet og rettferdighet krever at kvinners rettigheter beskyttes, sa Biden.

Abort er et tema som splitter landet. Biden tok til orde for å bevare kvinners rett til abort.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!