Lokker med penger, gratis øl og mat

Dette høres rart ut for oss som følger tett med på hvilken gruppe kommunen eller bydelen din vaksinerer denne uken. Eller for dem som provoseres av at noen må gi fra seg vaksinedoser til andre. Mye mer grelt må det framstå i land som er i desperat mangel etter vaksiner til sine innbyggere. I India, som er så hardt rammet, er bare 10 prosent av den voksne befolkningen vaksinert.

I USA tyr man til kreative løsninger: Gratis mat når du tar vaksine, en gratis øl, gavekort eller billetter til baseballkamper. Andre fristelser er å kjøre to runder på en racerbane, jaktlisens, fiskekort og billetter til temaparker.

Vaksine-lotto

Guvernøren i Ohio går lenger: Mike DeWine har satt i gang et lotteri, hvor de som tar vaksinen får sjansen til å vinne en million dollar. Det er i alt fem kuponger, og den første vinneren trekkes onsdag neste uke. Han har også gjort det samme for studiestipend: Fem studenter vil vinne stipend til fire års collegeutdanning – hvis de enten tar vaksinen eller viser ta de har gjort det.

Delstaten melder om markant økt interesse for vaksiner etter lotteri-stuntet som de har kalt «Vax-a million».

– Jeg vet mange vil kalle meg gal, og at det er å sløse med penger. Men det virkelige sløseriet på dette stadiet i pandemien, hvor vaksinen er tilgjengelig for alle som vil ha, er et liv tapt til covid-19, sa han til Washington Post.

Han får støtte i forskning: I en pågående studie ved University of California, sier forskeren Lynn Vavreck at mer enn en tredjedel uvaksinerte sa at de vill bli motivert av en pengepremie.

Not Real News STIKK: Guvernør Mike DeWine i Ohio fikk vaksinen i februar. Nå har han sagt at alle som tar vaksinen kan være med i et lotteri, der fem personer kan vinne en million dollar hver. ((Ohio Governor's Office via AP/AP)

Økende skepsis bekymrer

Men hvorfor har USA et overskudd av vaksiner?

Joe Biden lovet at 100 millioner amerikanere skulle få vaksinen innen hans 100 første dager som president. Det nådde han raskt og oppjusterte til 200 millioner. Nå har over 220 millioner voksne amerikanere fått koronastikket, men vaksinetakten har dabbet merkbart av.

19. april var vaksiner tilgjengelige for alle over 16 år. Men noen vaksinesentre har måttet stenge dørene, fordi folk ikke kommer. Det er det ulike årsaker til. Mange har lang reisevei, eller får ikke fri til å ta vaksinen. Derfor har bedrifter med færre enn 500 ansatte penger av staten for å la folk vaksinere seg i arbeidstida uten lønnstrekk, skriver Aftenposten.

I april var det uro i Philadelphia: De hadde for mange vaksiner, og de var i ferd med å gå ut på dato. De prøvde å distribuere dosene til andre byer, og holdt vaksinesentre åpne lenge og forsøkte å få folk inn, som ikke hadde avtale. Ellers måtte de kaste dosene.

Nei, og kanskje-gruppa

Amerikanerne kan deles inn i tre vaksinegrupper, viser en kartlegging gjort av Kaiser Family Foundation fra april.: Ja-gruppen er de som har fått eller er ivrige etter å ta den. Det er rundt 65 prosent av den voksne befolkningen. I nei-gruppa befinner rundt 13 prosent seg, og de sier at de absolutt ikke vil ta den. Kanskje-gruppa er 21 prosent. De er i et vente å se-modus og vil ta den hvis de må eller det blir et krav.

En annen meningsmåling, fra Quinnipiac, viser at 27 prosent ikke ønsker å vaksinere seg. De som stemmer republikansk, er mindre villige enn de som stemmer på demokratene.

Tidligere har vi skrevet om de evangelikale kristne i USA og vaksinemotstand. Flere millioner hvite evangelikale oppgir at de ikke vil ta vaksinen. Flere frykter at dette vil bli et stort problem for USAs mulighet til å bekjempe pandemien, som så langt har tatt livet av en halv million amerikanere.

41 millioner hvite voksne i USA kaller seg evangelikale kristne. Rundt 45 prosent av dem sier nei til å ta koronavaksine, viser en undersøkelse fra Pew Research Center i februar.

Det gjør dem til den største demografiske gruppa i landet som er motstandere eller skeptiske til vaksiner.

Dele eller ikke dele

USAs myndigheter har vært klare på at de vil vaksinere sin egen befolkning først, uten å dele med andre. Det har vakt sterke reaksjoner. Men nå vil president Joe Biden dele flere millioner doser med andre land i tillegg til de 60 millioner dosene med AstraZeneca han allerede har forpliktet seg til å dele innen 4. juli. I begynnelsen av mai sa Biden at USA vil oppheve beskyttelse av vaksinepatenter. USA har vært en av de fremste motstanderne av å endre patentrettigheter for å delta i kampen for å øke vaksineproduksjonen. Uttalelsen ble derfor oppfattet som en stor kursendring.

Likevel sliter Joe Biden på hjemmefronten, når såpass mange ikke vil ta vaksinen. Det er ikke sikkert at en øl, cola eller chips vil overbevise de mest hardbarka motstanderne.

STIPEND: Studenten Sulochana Shrestha poserer for søsteren Sushma 13. mai i Ohiho. Hun er ferdig med college, men fem andre studenter kan vinne fire års stipend. Det er et ledd i å få flere til å vaksinere seg i Ohio. (Tony Dejak/AP)

Vaksiner i USA

• Over 60 prosent av USAs voksne befolkning har fått minst en dose president Joe Biden har sagt at 70 prosent av den voksne befolkningen skal være vaksinert innen 4. juli.

• Rundt 1.83 millioner doser blir satt hver dag. Det er en nedgang på 46 prosent fra 13. april, da det ble satt 4.38 millioner.

• 1 av fire amerikanere oppgir at de ikke vil ta vaksinen, noe som kan gjøre det vanskelig å oppnå flokkimmunitet.

