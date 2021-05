Minst 45 døde i Israel. – Folk bare falt og tråkket på hverandre

Israelske medier anslår at det kan ha vært rundt 100.000 mennesker til stede under feiringen av den jødiske høytiden lag ba-omer nord i Israel. Ulykken fant sted etter midnatt.

– Tragedien ved Meron-fjellet er en av de verste tragediene som har rammet Israel, skriver Statsminister Benjamin Netanyahu på Twitter.

Statsministeren erklærer at det blir landesorg søndag.

Videoer i sosiale medier viser et stort antall svartkledde ultraortodokse menn som går gjennom trange innganger til stedet for feiringen.

LANDESORG: Dødstallet er like høyt som den kraftige skogbrannen i Nord-Israel i 2010, som antas å være Israels dødeligste tragedie i fredstid. (Ishay Jerusalemite/AP)

Utover fredagen kom det fram at det flere ganger har blitt advart mot en potensiell katastrofe når så mange mennesker samles der. Det bør ikke være flere enn 15.000 mennesker, heter det i en av rapportene.

Bilder fra ulykkesstedet viser rekker med tildekkede lik på bakken og titalls ambulanser. Avisa Haaretz siterer to vitner som forteller at politiets sperringer hindret at folk kom seg ut fra stedet. Dette avvises av politiet.

Panikken brøt ut etter at noen av deltakerne skled på trinnene, noe som førte til at mange flere falt, ifølge politikilder.

Dødeligste tragedie i fredstid

Dødstallet er like høyt som under den kraftige skogbrannen i Nord-Israel i 2010, som antas å være Israels dødeligste tragedie i fredstid.

Flere mener tragedien kunne vært unngått, skriver The Times Of Israel.

– Jeg bærer det overordnede ansvaret på godt og vondt og er klar for enhver etterforskning, sier den lokale politisjefen Shimon Lavi, som hadde ansvaret for sikkerheten ved feiringen.

Ifølge Lavi gjorde politiet alt de kunne for å redde liv.

Se video her (Advarsel: Sterke bilder)

Mange på sykehus

Dødstallene steg gjennom natt til fredag, og i morgentimene opplyser ambulansetjenesten Zaka at minst 44 har omkommet. Talsmann Zaki Heller i redningstjenesten Magen David Adom sier at 150 personer er lagt inn på sykehus.

– På et øyeblikk gikk vi fra en glad feiring til en umåtelig tragedie, sier Heller.

Båltenning, bønn og dans er tradisjonelt en del av lag baomer-feiringen.

Dårlig mobildekning

Mobilnettet brøt delvis sammen ved Meron-fjellet da mange familier desperat forsøkte å få kontakt med sine kjære da ulykken ble kjent.

– De dødes telefoner slutter ikke å ringe. Vi ser at det er oppringinger fra «Mamma» og «Min kjære kone», sa Motty Bokchin til en israelsk radiokanal etter tragedien. Han er talsmann for redningsmannskapet.

Redningsmannskapene slet med å få løs folk som satt fast, fordi det var så mange mennesker på stedet. Det israelske forsvaret har sendt leger, redningsmannskaper og helikopter for å bidra i innsatsen.

– Det skjedde i en brøkdel av et sekund. Folk bare falt og tråkket på hverandre. Det var en katastrofe, sier et øyevitne til Haaretz.

Voldsomt press

Ulykken fant sted etter midnatt. Et 24 år gammelt vitne, som kun ble omtalt som Dvir, sier til det israelske forsvarets radiostasjon at «folkemasser ble dyttet inn i det samme hjørnet, og et dragsug ble skapt».

Han sier at én rekke med folk først falt ned, før neste rekke, der han sto, også begynte å falle ned på grunn av presset som oppsto.

– Det føltes som at jeg holdt på å dø, sier han.

KATASTROFE: Lag Ba´Omer-feiringen ved Mt. Merton nord i Israel endte i katastrofe. (Sebastian Scheiner/AP)

Titusener samles

Hvert år samles en ti-tusener ved Meron-fjellet, de fleste ultraortodokse jøder, til feiringen. Høytiden er til ære for Shimon Bar Yochai, som levde i det andre århundre og ligger begravet i området (se faktaboks).

Det er den første store religiøse samlingen i sitt slag som blir holdt etter at Israel fjernet nesten alle koronarestriksjoner.

Myndighetene hadde i år satt en grense på 10.000 deltakere, men ifølge israelske medier kan det ha vært ti ganger flere der.

Lag ba-omer

• Lag ba-omer er en jødisk helligdag som feires den 18. dagen i måneden iyar (april/mai).

• Festen faller mellom pesach og shavuot, som er en tid da religiøse jøder er underlagt ulike restriksjoner, som forbud mot å feire bryllup eller holde fester.

• Disse restriksjonene oppheves på lag ba-omer, som er en festdag. Festens opprinnelse har flere ulike forklaringer. (Kilde: SNL)

• Judy Maltz i den israelske avisen Haaretz har skrevet om bakgrunnen for at tusener av ultraortodokse jøder drar til Meron-fjellet hver år. Les artikkelen her.

