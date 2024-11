Det regner, blåser og er fortsatt bekmørkt da de første velgerne klokken ti på seks stiller seg i kø utenfor døren til et av storbyen Chicagos valglokaler i bydelen Lakeview. Det er en relativt velstående bydel, som blant annet er kjent for en stor konsentrasjon av LHBT-personer.

Døren åpner på slaget seks. Likevel tar det 25 minutter før den første velgeren er ute igjen med en klistrelapp på jakken som viser at han har stemt. Nummer åtte i køen, 32 år gamle Krista Engler, er først ute igjen klokken kvart på syv.

– Jeg vet helt ærlig ikke hva som foregår. De har visst noen tekniske problemer. Det har jeg ikke opplevd før. Men forhåpentligvis får de bedre kontroll på det utover dagen, sier Krista Engler.

Hun sender et medlidende blikk til de mer enn 100 menneskene som nå står i kø hele veien rundt hjørnet.

Mange forhåndsstemmer

De siste ukene har rundt 78 millioner amerikanere benyttet muligheten til å forhåndsstemme, enten via post eller ved personlig oppmøte på biblioteker, skoler og andre steder.

I helgen har køene noen steder vært 4–5 timer lange. Derfor hadde Krista Engler håpet på en litt raskere vei gjennom demokratiet hvis hun sto veldig tidlig opp på selve valgdagen.

Men ventetiden betyr ikke noe. Det er verdt det når det står så mye på spill for henne og hennes land ved dette valget.

– Jeg må stemme. Det ville være feil å ikke gjøre det. Det er en borgerplikt, og det er den eneste muligheten jeg har til å få innflytelse, sier Engler.

LYSNER: Valglokalet åpnet i tussmørket. Og da lyset falt på var køene lange. (Minna Skau)

Flere skal velges

En av grunnene til at selve stemmegivningen tar tid, er at amerikanerne ikke bare skal velge en president, men også medlemmer av Kongressen og tusenvis av lokale embetsmenn som dommere og medlemmer av skolestyrer. I Illinois fyller alene dommerkandidatene 10 sider på stemmemaskinene.

Til disse valgene har Krista Engler, som mange andre, brukt stemmeguider utgitt av organisasjoner hun stoler på, for å finne ut hvem hun skal stemme på.

Men som så mange andre i Chicago og delstaten Illinois har hun ikke vært i tvil om hvem som skulle få hennes stemme i presidentvalget mellom republikaneren Donald Trump og demokraten Kamala Harris.

– Ja, ja, det er Kamala hele veien, baby, sier Engler og løfter begge tomlene i været.

Illinois har 19 valgmenn og har siden 1992 vært en sikker demokratisk stat. I 2020 vant demokraten Joe Biden over Donald Trump med hele 17 prosentpoeng.

– Jeg er så flau over Trump på vegne av landet mitt. Han er så full av hat og stygge ord, og han skal ikke få lov til å representere landet mitt og folket mitt. Det var en veldig dyster tid for landet da Trump var president. Han har ingen respekt for demokratiet, og jeg tror virkelig at han ønsker å regjere som en diktator, sier Engler.

Hun vil ikke avvise at hun en dag kan stemme på en republikaner. Hun har bare ennå ikke opplevd at det har vært en republikansk kandidat som treffer det som er viktig for henne.

USA: Verdens øyne er i dag rettet mot landet med dette flagget. (Minna Skau)

I år er det ting som likestilling, kvinners rettigheter og homofiles rettigheter. Med spesielt adresse til Trump legger hun til at hun heller ikke vil stemme på en person som er dømt i en straffesak.

Prater ikke politikk i familien

Engler er oppvokst i Florida, der Trump står sterkt. Og hun har familie i Alabama, som også er en Trump-bastion. Men bortsett fra at hun møtte noen Trump-tilhengere på en bar i Chicago nylig, der hun ble helt målløs, er det svært sjelden at hun snakker direkte med noen som støtter Trump.

– Noen av familiens venner i Florida støtter Trump, men jeg forstår ikke helt argumentene deres. Og familien min i Alabama er vel potensielt Trump-velgere. Men vi unngår å snakke om det når vi er samlet, så jeg vet faktisk ikke, sier Engler.

Støtten til Kamala Harris går igjen hos andre i køen. 34 år gamle Chase Jacksons mor vokste opp i Korea, og han oppgir hennes bakgrunn og beskyttelsen av selve demokratiet som de viktigste grunnene til at han stemmer på Demokratene. Han har også større tro på Kamala Harris’ økonomiske politikk og utenrikspolitikk.

Chase Jackson har dukket opp tidlig for å stemme før han skal på jobb. Han ser en spesiell mening i å stemme på selve valgdagen.

– Jeg liker selve handlingen. Ritualet med å gjøre det i dag. Det føles helt spesielt, sier han.

Han er klar over at stemmen hans i Illinois ikke blir den som avgjør valget. Han kommer opprinnelig fra delstaten Maryland, som også alltid er en sikker demokratisk stat, så han er vant til at presidentvalget blir avgjort andre steder i landet.

Men som finansmann har han ikke bare fulgt meningsmålingene, men også markedene, og det gjør ham relativt optimistisk.

– Harris har god vind i seilene, så jeg tror på det. Jeg håper folk har fått nok av Trump. Men jeg har også litt sommerfugler i magen i dag, sier Chase Jackson.

Da klokken har blitt syv – en time etter at døren åpnet – har han fortsatt ikke kommet inn i valglokalet.