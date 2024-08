Putin hevder ukrainske soldater angriper mål i Russland

Flere tusen mennesker er evakuert i den russiske regionen, ifølge guvernør Aleksej Smirnov.

– Med vår hjelp har flere tusen mennesker forlatt områdene som er utsatt for artilleriangrep, sier Smirnov i en video postet på Telegram.

Samtidig sier Smirnov at han har orientert president Vladimir Putin om situasjonen.

– Situasjonen i regionen er nå under kontroll, hevder Smirnov.

– Hundrevis av soldater

Forsvarsdepartementet i Moskva opplyste tirsdag at reservestyrker ble sendt til Kursk-området for å slå tilbake det som myndighetene hevdet var hundrevis av ukrainske soldater som hadde tatt seg over grensen fra Ukraina i stridsvogner.

Dersom opplysningene stemmer, dreier det seg om det største ukrainske streiftoget inn i Russland i den over to år lange krigen.

– Fienden forsøkte i dag på nytt å ta seg inn i Kursk-regionen. Artilleriild, flyangrep og droneangrep er blitt rettet mot fienden, het det i uttalelsen fra Moskva.

Ukrainske myndigheter har ikke kommentert saken, og nyhetsbyrået Reuters har ikke kunnet verifisere opplysningene.

Russland hevder at Ukraina har mistet minst 260 soldater og 50 stridsvogner i kampene.

«Stor provokasjon»

Russlands president Vladimir Putin hevder at Ukraina gjennomfører en «stor provokasjon» i Kursk-regionen.

Ukraina gjennomfører «vilkårlig bombing av sivile», hevder Putin.

Putin sier at han skal møte tjenestemenn fra det russiske militæret og andre sikkerhetsstyrker for å diskutere situasjonen.

Traff ambulanse

Tidligere i år var det angrep der personer som beskrev seg selv som frivillige paramilitære som kjempet for Ukraina, tok seg inn i de russiske regionene Belgorod og Kursk.

Natt til onsdag meldte lokale myndigheter at en ukrainsk drone traff en ambulanse i Kursk-regionen og tok livet av sjåføren og én annen ambulansearbeider.

I tillegg til de to ambulansearbeiderne, ble tre andre drept i kamper, ifølge opplysningene.

Samtidig sier det ukrainske luftforsvaret at de har skutt ned 30 russiske droner over sju forskjellige regioner natt til onsdag.

14 av dronene ble skutt ned over den sørlige regionen Mykolajiv, noe som skal ha startet to branner. De er senere slukket og ingen skal være skadet, ifølge luftforsvaret.

Anklage om terror

Angrepet som traff den russiske ambulansen, skjedde nær byen Sudzja, ifølge Smirnov. Byen ligger rundt 10 kilometer fra grensen mot Ukraina

I tillegg ble to ukrainske raketter og fire droner skutt ned av russisk luftvern over Kursk i løpet av natten, ifølge guvernøren.

– Dette er nok et terrorangrep. Det er åpenbart rettet mot en fredelig sivilbefolkning, sier det russiske utenriksdepartementets talsperson Maria Zakharova ifølge det statlige nyhetsbyrået RIA.

Det russiske nyhetsbyrået Interfax meldte onsdag morgen at 24 mennesker var skadet i angrep i regionen, blant dem seks barn.