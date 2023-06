Å få mer kunnskap om hvordan de kan få LHBTQ-personers kjønnsroller «tilbake til naturen». Det er målet for Putins nye initiativ.

På det statlige senteret Serbsky Psychiatric Center skal den sosiale adferden til skeive personer kartlegges, skriver det uavhengige russiske nettstedet Meduza. Menneskerettighetsorganisasjoner frykter nå hva det betyr for skeive i Russland.

Frykter kriminalisering av homofile

Vårt Land møter den russiske menneskerettighetsaktivisten Valentina Likhoshva Vårt Land i Oslo. Hun er bekymret for hvordan situasjonen for skeive i Russland utvikler seg.

– Utviklingen vi ser kan ende med kriminalisering av homofili, forteller hun.

[ Kjemper mot verdens strengeste anti-homofililov ]

Putins siste tiltak må sees i sammenheng med at skeives rettigheter i årevis har blitt angrepet systematisk, forklarer aktivisten. Lenge har myndighetene lent seg på religiøse normer, nå ønsker myndighetene å bruke vitenskapelige metoder for å bevise påstander om at homofili er en sykdom som kan kureres.

– Jeg tror vi må forventet å se stadig mer drastiske måter å isolere skeive fra majoritetsbefolkningen, sier Likhoshva.

ADVARER: Likhoshva forteller til Vårt Land at hun ikke blir overrasket om russiske myndigheter ender opp med å kriminalisere homofili. (Matilde Solsvik)

Anmeldte konverteringssenter

Likhoshva har lenge advart om den utbredte praksisen med konverteringsterapi i Russland.

Vårt Land har tidligere fortalt om russiske Sergej. Som 17-åring ble han sendt til et religiøst senter som anklages for å drive med konverteringsterapi, hvor han tilbrakte 3 år i behandling.

Han sto frem i en rapport om hvordan religiøse helsesentre driver med konverteringsterapi i Russland. Likhoshva, som skrev rapporten, kan fortelle at flere behandlingssentre har blitt mer aktive og annonserer i større grad enn tidligere at de kan endre folks seksuelle orientering og henvender seg ofte til foreldre med skeive barn.

Metodene enkelte av sentrene bruker er så alvorlige at organisasjonen har sett seg nødt til å anmelde det til politiet.

– Politiet kan ikke se at det har skjedd lovbrudd, forteller Likhoshva.

Hun forklarer at det ikke er lett å løfte disse sakene for retten når det ikke finnes lovverk som kan støtte saken deres og ofrene ofte er for brutt ned til å kjempe mot myndighetene.

[ Aktivisten var i Norge da krigen brøt ut. Så dro hun hjem til Russland. Der blir hun ]

Sykeliggjør skeive

Mina Wikshåland Skouen fra Helsingforskomiteen mener at Putins nye initiativ er en del av sykeliggjøringen av LHBTQ-personer i Russland som har foregått lenge.

– Selv hvis man tolker dette minst mulig destruktivt vil det fortsatt handle om forsøk på å endre skeives kjønnsidentitet eller seksuelle orientering. Mest sannsynlig handler det om å fjerne LHBTQ-personer fullstendig i den offentlige samtalen, sier hun.

Mest sannsynlig handler det om å fjerne LHBTQ-personer fullstendig i den offentlige samtalen. — Mina Wikshåland Skouen, Helsingforskomiteen

Forskningsprosjektet er ingen uskyldig informasjonsinnhenting, skal man tro Amnesty International. Patricia Kaatee, politisk rådgiver i Amnesty International Norge kaller russiske myndigheters nye initiativ en grotesk legitimering av konverteringsterapi.

– Helseminister Murashko har uttalt at han vil kartlegge metoder for å «normalisere» skeives oppfatning av kjønn- og seksualitet. Slike uttalelser illustrerer et farlig tankegods om at det å være skeiv er en sykdom som kan kureres, sier Kaatee.

Putins invasjon av Ukraina har også dreid de russiske myndighetenes anti-LHBTQ-retorikk og -politikk, sier Kaatee. Hun forteller at fremgangen for skeives rettigheter blir brukt som et bilde på det moralske forfallet i Vesten, som Putin og hans støttespillere bruker til å forsvare krigen.

– Å ta vare på det russiske språk og kultur, samt å ikke overta det vestlige synet på seksualitet og kjønn, blir et moralsk argument Putin bruker for å mobilisere russerne til å støtte Russlands fullskala invasjon av Ukraina, avslutter hun.

---

Skeives rettigheter i Russland

I 2013 vedtok det russiske parlamentet en lov mot «propaganda for homofili overfor mindreårige». Loven gjør det straffbart «å fremme homoseksualitet».

I 2022 ble denne loven utvidet med et ytterligere forbud mot generell «propaganda for homofil». Loven forbyr promotering eller å snakke positivt om skeive forhold, offentlig vise frem ikke-heterofile seksuelle orienteringer eller antyde at det er normalt.

Kilde: Amnesty.no

---