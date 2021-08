JERUSALEM: For få månadar sidan var ein konflikt mellom ultraortodokse og palestinarar i Jerusalem utslagsgjevande for ein krig mellom Israel og Hamas som kosta fleire hundre menneskeliv. Likevel meiner KrF-politikar Joel Ystebø at tidspunktet er riktig no for å flytte den norske ambassaden til Jerusalem. (Mahmoud Illean/AP)