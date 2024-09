Hadle Bjuland er helt ute av Rogaland KrFs nominasjonsliste til Stortinget. Det bekrefter nominasjonskomiteens leder til Vårt Land. Topp-plasseringen går nå til Jonas Andersen Sayed, tidligere ordfører i Sokndal.

Sayed varslet at han ville på tinget mandag denne uken, på sin egen Facebook-side. Der meldte han at han ønsket seg førsteplassen. Hadle Bjuland, som hadde andreplass på listen under stortingsvalget i 2021, hadde varslet at han ønsket seg samme plass i intervjuer med Vårt Land og Stavanger Aftenblad i starten av september.

– Vi har ikke vraket Hadle Rasmus Bjuland, vi har innstilt ham på andreplass, men han valgte å takke nei til det, sier Oddny Helen Turøy, leder i nominasjonskomiteen i Rogaland KrF til Vårt Land.

– Jeg synes vi har en god liste med mange dyktige kandidater. Nå skal dette ut til lokallagene, så får vi se hva de sier, sier Turøy.

TOPPER LISTA: Jonas Andersen Sayed vil bli innstilt som førstekandidat av Rogaland KrF.

Kjemper fortsatt for Bjuland

Andreas Bjorland, nestleder i Rogaland KrF, vil fortsatt kjempe for at Hadle Bjuland topper listen i Rogaland og mener at han bør bli nestleder i KrF.

Bjorland var blant fire som undertegnet et leserinnlegg for Bjulands kandidatur i Stavanger Aftenblad, som Olaug Bollestad sier var dråpen som fikk henne til å takke nei til gjenvalg på Stortinget. De andre som skrev under var sentralstyremedlem Øystein Stjern. fylkesleder i Rogaland KrF Siri Bloch Lindtveit og 2. nestleder May Synnøve Rygh.

At Sayed nå løftes på topp endrer ikke på noe, mener Bjorland.

VALGKAMP 2021: Under valgkampen i 2021 prydet førstekandidat Olaug Bollestad og andrekandidat Hadle Bjuland både plakater og valgkampmateriell for fylkeslaget. (KrF Rogalands valgkampbrosjyre 2021)

– Det ønsket mitt står jeg for. Hadle har gjort en fantastisk jobb og bør toppe listen. Det kommer jeg til å jobbe for lokalt her i Hå når vi går inn i neste høringsrunde, sier Bjorland, som er ordfører i KrF-utstillingsvinduet Hå.

Også Øystein Stjern står fast ved at Bjuland må inn i den sentrale KrF-manesjen – og mener han bør toppe listen i Rogaland:

– Sayed er spilt inn i sluttfasen og er en bra mann. Men når det gjelder nestlederskap er det Bjuland som bør innta rollen. Han bør toppe stortingslisten i Rogaland, sier Stjern.

Stjern er medlem av KrFs sentralstyre – og presiserer at han her uttaler seg uavhengig av dette.

– Bjuland er riktig kandidat til førsteplassen. Han har utvist lederegenskaper som KrF ikke kan miste i tiden fremover, sier Stjern.

Dette er nominasjonskomiteens liste:

Jonas Andersen Sayed Siri Lindtveit Anne Kristin Bruns May Synnøve Rygh Børge Vassbø Bjørg Tyssdal Vebjørn Sollie Randi Laache Kielande Tom Landås Andreas Bjorland

Slår sprekker

Men kvartetten som løftet frem Bjuland, slår sprekker. Karmøy-varaordfører May Synnøve Rygh påpeker at innlegget hun signerte, utelukkende handlet om Bjuland i en nestlederrolle.

– Det er det viktig for meg å ha sagt. KrF har gjennom det at Ida Lindtveit Røse har sittet i trioen uten stortingsplass, vist at man kan gjøre det. Situasjonen akkurat nå viser jo at det kan være mulig å spre laget.

Nå uttrykker Rygh full støtte til at Sayed topper listen før stortingsvalget.

– Han har bred appell med bakgrunn som ordfører, da for folk i hele fylket, sier hun til Vårt Land.

Bollestad peker på Sayed

Hun er ikke alene om å peke på den tidligere ordføreren. Olaug Bollestad sier i et intervju med Stavanger Aftenblad onsdag at Sayed har det talentet KrF trenger på Stortinget. Hun skal også ha tatt direkte kontakt med ham for å få ham til å stille til valg.

– Jeg har gitt ham et spark i «raua» og sagt at han måtte stille. For han er en sånn person som trenger at noen kaster ham litt utpå, sier Bollestad til Aftenbladet.

I samme intervju løfter hun frem Sayeds ordførererfaring, noe Hadle Bjuland mangler.

– Jeg vil gjerne si at Jonas er kanonflink. Han har erfaring som ordfører. Det har ikke Hadle. Det er uvurderlig erfaring, sa onsdag denne uken.

Bjuland er Bollestads vara på Stortinget for perioden 2021 til 2025.

Vårt Land erfarer at kampen om topp-plasseringen på listen ikke vil være avgjort før nominasjonsmøtet 5. november i Rogaland KrF. Det er ventet at lokallagene som stiller der, vil være delt.