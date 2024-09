– Ja, jeg stiller meg til disposisjon for Rogaland KrF hvis de ønsker meg på førsteplassen til valget i 2025.

Det bekrefter KrFU-leder Hadle Bjuland til Vårt Land.

Torsdag denne uken kunne Olaug Bollestad annonsere at hun gir seg i politikken og at hun nå tar fatt på sitt siste år som stortingsrepresentant.

Hun skrev blant annet at hun «forstår bildet og leser signaler som nå er gitt».

Dagen før tok flere tunge navn i KrF til orde for at Bjuland bør inn i ledelsen i partiet. Vårt Land erfarte at dette kun ville være aktuelt hvis Bjuland fikk en plass på Stortinget.

– Vi ønsker å løfte fram Hadle som en kandidat til ledelsen som kan bety mye for KrF framover og som har betydd mye for KrFU, uttalte Øystein Stjern, sentralstyremedlem i KrF, til Stavanger Aftenblad.

«Nødt til å tenke framover»

Med «vi» siktet han til seg selv og ledelsen i fylkeslaget, Siri Bloch Lindtveit, Andreas Bjorland og May Synnøve Rygh. I et innlegg i samme avis var de tydelige på at det er nominasjonskomiteene i KrF som skal innstille personer til ledelsen.

«For vår del er det allikevel viktig å melde tydelig at vi er nødt til å tenke fremover og sikre plass til personer som åpenbart har noe å komme med i vårt parti. Det har også vært Olaug Bollestads løypemelding før hun trådde tilbake; at hun ønsket å legge til rette for kommende generasjoner inn i ledende posisjoner», het det i innlegget.

Bollestad trakk seg som partileder etter et dramatisk sentralstyre 22. august og i kjølvannet av Vårt Lands avsløring om at KrF hadde mottatt et varsel om hennes lederstil.

KUNNGJØRING: 22. august meddelte Olaug Bollestad at hun trekker seg som partileder i KrF. (Stian Lysberg Solum/NPK)

Kampsaker

– KrF er en viktig tradisjons- og verdibærer i samfunnet. Jeg er motivert for å gjøre en jobb for Rogaland og KrF i tiden framover, sier 24-åringen fra Nærbø til Vårt Land.

På spørsmål om hva han vil gjøre med et stortingsverv, trekker Bjuland fram særlig to kampsaker som han mener det er nødvendig å ta tak i raskt:

1. Han vil kaste foreningen FRI ut av av den offentlige skolen.

2. Han ønsker å få bukt med unges normalisering av narkotika.

Vil kaste FRI ut av skolen

FRI står for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Bjuland reagerer på at de får spre sitt undervisningsmateriell om kjønn og kjønnsidentet blant lærere.

– Hvorfor skal en interesseorganisasjon som FRI få lære bort at barn kan skifte kjønn hvis de bryter med tradisjonelle kjønnsstereotypier, for eksempel?

Videre er han tydelig på at skolebarn skal lære at det kun finnes to kjønn.

– Jeg mener at foreldre skal være trygge på at når de sender ungene sine på skolen, så skal undervisningen være faglig forankret. Barna skal ikke måtte ta del i en politisk kampanje.

Vil gi politiet flere virkemidler

I kampen mot unges normalisering av narkotika, ønsker Bjuland å gi politiet flere virkemidler.

– Politiet må få flere verktøy for å kunne håndtere unge som bruker narkotika. I dag tror mange unge at det er lovlig. Da mener jeg at samfunnet har et ansvar for å ta et oppgjør med normaliseringen, som også fører til at flere unge faller utenfor samfunnet vårt, sier han.

I tillegg trekker Bjuland fram KrFs familiepolitikk som en kjepphest for ham.

– I dag har du en regjering som lager politikk og strukturer hvor det eneste rette svaret er at alle unger skal i barnehagen tidligst mulig. Men veldig mange foreldre ønsker mer tid med ungene og ønsker å være mer hjemme. Det skal vi anerkjenne. Det er ikke bare ved å jobbe og betale skatt at man bidrar i velferdsstaten. Å sørge for en trygg oppvekst for kommende generasjoner, det skal også verdsettes, sier han.

Jeg setter veldig pris på det samarbeidet jeg har hatt med Olaug de siste årene — Hadle Bjuland

Takker Olaug

– Hva tenker du om den krevende situasjonen partiet ditt står i for tiden?

– Det var jo en vemodig og spesiell dag i går da Olaug formidlet at hun ikke ønsker å ta gjenvalg. Jeg har mye å takke Olaug for, både for den jobben hun har gjort for KrF og den rause lederen hun har vært for meg og for mange av oss. Jeg setter veldig pris på det samarbeidet jeg har hatt med Olaug de siste årene, sier han.

Han er samtidig tydelig på at det er viktig at partiet nå ser framover.

– Vi har en viktig og stor jobb foran oss. Det er ikke til å legge skjul på at de siste ukene har vært krevende for oss som parti, men jeg mener at enhver utfordring et politisk parti står i, så finnes det også muligheter. Vår jobb nå er å få grep om de.

Målet for stortingsvalget neste høst har han klart for seg:

– Jeg er overbevist om at KrF trengs i norsk politikk. Vi har en særegen posisjon. Det er viktig for oss å skifte ut regjeringen som sitter i dag. Der tror jeg KrF kan være helt avgjørende, sier Bjuland.

Åpen for ulike roller

Etter at Bollestad trakk seg etter en hard intern strid, har det gått utover oppslutningen til partiet.

Senest denne uken fikk KrF en oppslutning på bare 2,5 prosent. Det går fram av septembermålingen som Opinion har laget på oppdrag fra ABC Nyheter og Altinget.

Bjuland har imidlertid troen på at partiet skal klare å riste uroen av seg.

– Det er livets gang i et politisk parti at noen politikere velger å ikke fortsette. Når det gjelder partiledervervet så er jeg overbevist om at det vil være flinke folk som er klare til å gå inn i de rollene. Jeg er sikker på at når landsmøtet kommer i januar, så har vi på plass en ny partiledelse som er klare for å gjøre en jobb i året som kommer, sier han.

Allerede i juni takket 1. nestleder Dag Inge Ulstein nei til gjenvalg. Det har han fastholdt, også etter Bollestad trakk seg som KrF-leder i august.

– Ønsker du deg inn i ledelsen til KrF?

– Jeg synes det er hyggelig at det har vært folk som har pekt på meg som en kandidat for partiledelsen. Jeg vil gjerne gjøre en jobb for KrF i ulike roller og er motivert for det, men akkurat nå er jeg KrFU-leder og er fokusert på å gjøre den jobben, så vil jeg svare valgkomiteen til KrF hvis det blir aktuelt, sier Bjuland.