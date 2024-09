Det skriver Jonas Andersen Sayed på egen Facebook-side.

Olaug Bollestad har trukket seg som partileder og stiller ikke til gjenvalg for KrF Rogland neste høst.

KrFU-leder Hadle Bjuland sier han ønsker seg plassen øverst på KrFs liste ved stortingsvalget om et år.

– Ja, jeg stiller meg til disposisjon for Rogaland KrF hvis de ønsker meg på førsteplassen til valget i 2025, sa han til Vårt Land sist uke.

Om motivasjon sa han:

– KrF er en viktig tradisjons- og verdibærer i samfunnet. Jeg er motivert for å gjøre en jobb for Rogaland og KrF i tiden framover, sier 24-åringen fra Nærbø til Vårt Land.

Arendalsuka 2024 KRFU-LEDER: Hadle Rasmus Bjuland (.v.) leder KrFU, her på Arendalsuka i august i år. (Erlend Berge)

Har fått oppfordringer

Nå får han konkurranse fra et annet stjerneskudd i KrF, 26 år gamle Jonas Andersen Sayed. Fram til kommunevalget var han ordfører i Sokndal kommune i Rogland, men ble vraket i et politisk spill etter valget.

– Jeg hadde egentlig takket nei til en høy plass på listen før stortingsvalget neste høst. Samtidig har jeg siden Olaug trakk seg fra listen fått mange oppfordringer fra folk som mener jeg bør stille som kandidat til førsteplassen, skriver Sayed, og legger til:

– Dette er ikke et valg jeg har tatt lett på. Å etterfølge Olaug Bollestad er store sko å fylle, men jeg er glad i fylket mitt – og har fortsatt tro på partiet mitt. Og jeg har alltid vært trigget av muligheten til å lære nye ting og påvirke beslutninger.

Gjorde brakvalg, mistet makten

Som ordfører gjorde Jonas Andersen Sayed og KrF et brakvalg i fjor høst. Alt lå til rette for at han skulle fortsette som ordfører. Partiet hans ble størst med 28,9 prosent oppslutning.

Men så inngikk V, H, Sp og Ap en intensjonsavtale med Rødt som støtteparti. Sps Bjørn-Inge Mydland stakk isteden av med ordførervervet.

– Jeg må bare ta det til etterretning. Det er slik demokratiet fungerer. Du må ha et flertall bak deg, og det er ingen automatikk i at det største partiet får ordføreren, sa Sayed til Vårt Land.

Vil være en motstemme

Om hvorfor han nå vil på Stortinget, skriver Sayed:

– Jeg overbevist om at det er et rom for KrF i norsk politikk. Vi er en motstemme i debatter om valgfrihet for familiene, spørsmål om etikk og teknologi, og vern om trosfrihet. Samtidig har vi også vist at vi har en helhetlig politikk og evner å prioritere og styre – enten det er ute i kommunene eller i regjering.

Nå er det opp til nominasjonskomiteen og lokallagene å sette sammen KrFs liste i Rogland.