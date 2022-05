Stortinget betalte for reiser uten å kreve reiseregning fram til 2018

Fram til da skal det ha vært mulig for politikerne å omgå retningslinjene som krevde at politikerne leverte reiseregninger for alle reiser som ble dekket av Stortinget, skriver Adresseavisen.

Så lenge de skrev under på at det dreide seg om tjenestereiser, lot Stortinget politikerne slippe å oppgi informasjon om reisene.

Stortinget kan ikke svare på hvor mange som har fått reiser betalt uten å informere om reiseformålet.

– Jeg har ikke noen dokumentasjon på omfanget. Vi har i dag et totalt annet regime rundt de kravene som stilles til disse tjenestereisene, sier Stortingets direktør Marianne Andreassen til Adresseavisen.





