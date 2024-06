QUIZ: Hva er en venuspassasje?

Godt og blanda

1. Hva står HIV for?

2. Hvem ledet geriljabevegelsen som tok makten i Cuba i 1959?

3. Hva er nummeret til medisinsk nødtelefon?

4. Hva står FM i FM-båndet for?

5. Hva kalles den populære aktiviteten som går ut på å navigere en flåte ned en elv?

6. Hvilke tre land grenser Hellas til?

7. Finlands høyeste fjell ligger på i det samme fjellmassivet som den norske toppen Ráisduattarháldi, som er 1365 meter over havet. Hva heter Finlands høyeste fjell?

8. I hvilket år ble Sveriges statsminister Olof Palme skutt og drept?

9. Hva er spesielt med fuglen bikolibri?

10. Hvilken hendelse som kan bringe ulykke inntreffer i en måned hvor den første dagen av måneden er en søndag?

NASJONALT TRAUME: Ingen vet sikkert hvem som drepte Sveriges statsminister Olof Palme. (Anders Holmstrom/AP)

Godt og blanda - svar

1. Humant immunsviktvirus

2. Fidel Castro

3. 113

4. Frekvensmodulasjon

5. Rafting

6. Tyrkia, Nord-Makedonia og Albania

7. Háldi

8. 1986

9. Den er verdens minste fugl

10. Ulykkesdagen fredag den 13.





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på X

1. Hva heter Twitter etter at Elon Musk gjorde om navnet?

2. Hva er tallet 40 i romertall?

3. Hvem er president i Kina?

4. Hva het kona til Sokrates?

5. Hva er etternavnet til fotballspilleren Granit, som nylig vant den tyske ligaen og cupen med Bayer Leverkusen og som skal lede det sveitsiske landslaget i årets EM?

6. Vi skal til en legendarisk by som skulle befinne seg i Kina eller Himalaya. Stedet er også navnet på en film fra 1980 med Olivia Newton-John. Hva heter byen?

7. Hva er tittelen på tre-akters operaen til Georg Friedrich Händel som foregår i oldtidens Persia? Tittelen er navnet til kongen som er hovedrollen.

8. Hva er du hvis du er en person som er begeistret for alt som er utenlandsk?

9. De fleste gule fargene hos blomster og frukter kommer fra et gult fargestoff. Hva heter dette stoffet?

10. Hva er tittelen på Elliot Smiths fjerde studioalbum, som inneholder singelen «Waltz #2 (XO)»?

DIKTATOR I ETT LAND: Kinas president gransker landets soldater under en velkomstseremoni for kongen av Bahrain. (Tingshu Wang/AP)

Svaret begynner på X - svar

1. X

2. XL

3. Xi Jinping

4. Xantippe

5. Xhaka

6. Xanadu

7. Xerxes

8. Xenofil

9. Xantofyll

10. XO





Aktuelt

1. Hvilken omstridt britisk politiker har gjort comeback i valgkampen i Storbritannia for partiet Reform UK?

2. Norge anerkjente Palestina som egen stat sammen med to andre europeiske land – hvilke?

3. Hva kalles spillet Norsk Tipping lanserte i januar 2013 som er et samarbeid mellom nasjonale spillselskaper i en rekke land i Europa?

4. Hva heter det når myndighetene forbyr å sette i gang eller opprettholde streik, lockout eller andre former for arbeidskamp for å løse en uenighet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere?

5. Hva heter komponisten som er mest kjent for sine samarbeid med regissør David Lynch, blant annet med musikken i TV-serien Twin Peaks?

6. Mennene og kvinnene i TV-serien Peaky Blinders har en utprega Brummie-dialekt. Fra hvilket sted i England kommer du hvis du snakker brummie?

7. Hva er navnet på det politiske partiet til Indias statsminister Narendra Modi?

8. Hva var datoen for unionsoppløsningen mellom Norge og Sverige i 1905?

9. 8. juni i 793 innledes vikingtiden med hvilken hendelse?

10. 8. juni i 2004 var sist man opplevde en venuspassasje. Hva er det?

KALSIUM: En av Storbritannias mest omstridte politikere fikk en milkshake i trynet under lanseringen av sitt politiske comeback tirsdag 4. juni. (James Manning/AP)

Aktuelt - svar

1. Nigel Farage

2. Spania og Irland

3. Eurojackpot

4. Tvungen lønnsnemnd

5. Angelo Badalamenti

6. Birmingham

7. BJP

8. 7. juni

9. Norske vikinger plyndrer klosteret på Lindisfarne i Øst-England

10. En venuspassasje oppstår når planeten Venus passerer mellom solen og jorden slik at Venus fra jorden fremstår som en liten svart flekk som beveger seg over solskiven





New Zealand

1. Hva heter de to hovedøyene som utgjør New Zealand?

2. Hvilke verdensberømte filmer ble spilt inn på New Zealand i perioden 1999-2003?

3. Hva heter urbefolkningen på New Zealand?

4. Hva kalles den fryktinngytende dansen som fremføres før kamp av New Zealands rugbylag ‘All blacks’?

5. Hva er det høyeste fjellet i New Zealand?

6. New Zealand har fått navnet sitt fra en europeisk provins. I hvilket land ligger den?

7. Hva er hovedstaden i New Zealand?

8. Hva heter den musikalske komiduoen som består av Jemaine Clement og Bret McKenzie?

9. Hvilken regissør fra New Zealand står bak filmen Jojo Rabbit (2019), en film han vant Oscar for?

10. Hva heter havområdet mellom Australia og New Zealand?

HØYERE ENN GALDHØPIGGEN: Naturen i New Zealand og Norge har ofte blitt sammenliknet. Her ser man det førstnevnte landets høyeste fjell, som er over 1000 meter høyere enn Norges høyeste fjell. (Kathy Matheson/AP)

New Zealand - svar

1. South Island/Te Waipounamu og North Island/Te Ika-a-Māui

2. Ringenes Herre-trilogien

3. Maori

4. Haka

5. Mount Cook/Aoraki (3724 moh.)

6. Nederland

7. Wellington

8. Flight of the Conchords

9. Taika Waititi

10. Tasmanhavet





Tolv måneder

1. Hvilke to stjernetegn kan du ha hvis du er født i januar?

2. To av årets tolv måneder er oppkalt etter romerske keisere – hvilke?

3. Hva er det man, ifølge tradisjon, kan gjøre som kvinne i skuddår, i mange tilfeller bare den 29. februar?

4. Når i mars skjedde Idus Martie, datoen da Julius Cæsar ble drept?

5. Hvor mange helligdager var det i mai i 2024?

6. Hvilken romersk gudinne er måneden juni oppkalt etter?

7. Hvorfor har september, den niende måneden, navnet sitt etter latin septem, som betyr sju?

8. Hvilken dato i oktober er Halloween?

9. Hvilke to stjernetegn kan du ha hvis du er født i november?

10. I desember i Norge inntreffer årets korteste og mørkeste dag. Hva heter den?

JEG KOM, JEG SÅ, DET REGNET: En statue av den romerske keiseren Julius Cæsar står langs med Via dei For Imperiali, veien som leder til Colosseum. (Gregorio Borgia/Ap)

Tolv måneder - svar

1. Steinbukken og Vannmannen

2. Juli (Julius Cæsar) og August (Augustus)

3. Å fri

4. Idus Martie var den 15. dagen i måneden mars (Martius), og den midterste dagen i måneden, i henhold til den tradisjonelle romerske kalender

5. Tre helligdager (Kristi himmelfartsdag, første og andre pinsedag)

6. Juno

7. Fordi september var sjuende måneden i den romerske kalenderen

8. 31. oktober

9. Skorpionen og Skytten

10. Vintersolverv





Valg

1. I hvilket år ble Nelson Mandela den første demokratisk valgte presidenten i Sør-Afrika?

2. I hvilket år stemte britene for brexit?

3. Hvilket år ble det holdt folkeavstemning om norsk medlemskap i EF?

4. I presidentvalget mellom George W. Bush og Al Gore i 2000 ble det utrolig jevnt mellom de to kandidatene i én stor delstat og Høyesterett stoppet en omtelling med en stemmes overtall. Hvilken delstat var det?

5. Hvilket år fikk kvinner begrenset stemmerett ved kommunevalg i Norge?

6. Hva skulle det norske folk stemme over i 1926?

7. På Stortinget sitter det 19 representanter som er valgt inn på utjevningsmandat. Hva er hensikten med utjevningsmandat?

8. I hvilket stortingsvalg fikk KrF 13,7 prosent av stemmene, deres beste valg noensinne?

9. I hvilket valg kom Frp, da Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep, inn på Stortinget?

10. Winston Churchill tapte i 1946 det første britiske parlamentsvalget etter 2. verdenskrig – fleip eller fakta?

VEISKILLE: Mange demokrater, inkludert Al Gore, var fortvilte da Høyesterett stoppet en lovlig omtelling av stemmene i en delstat som endte opp med å avgjøre presidentvalget i 2000 i favør George W. Bush. (ED REINKE/Ap)

Valg - svar

1. 1994

2. 2016

3. 1972

4. Florida

5. 1901

6. Salg av brennevin

7. Å sikre samsvar og proporsjonalitet mellom antall stemmer et parti får i valget og hvor mange representanter de får i Stortinget

8. 1997

9. 1973

10. Fakta





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (83) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (31).

Reymert er tidligere quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena og tre ganger sammenlagtvinner med Agatha Christie på The Good Knight.

---