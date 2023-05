Godt og blanda

1. På hvilke to planeter er det Frank Sinatra ønsker å oppleve våren, ifølge sangen «Fly me to the Moon»?

2. Hvilket legemiddelselskap står bak pillen Viagra?

3. Hva frykter du hvis du har androfobi?

4. Hva heter bryllupsdagen man feirer når man feirer 40 år med ekteskap?

5. Fra hvilken svensk by kommer fotballaget Djurgården?

6. Hva er hovedstaden i Algerie?

7. De to første som Time Magazine kåret til «Årets kvinne» var en amerikaner i 1936 og en brite i 1952. Amerikaneren hadde mye å si for hvordan livet til briten ble. Hvem var de?

8. Hvilken kjent skandinaver er gift med forretningsmannen Chris O’Neill?

9. Hvilken krig ble utkjempet mellom rojalistene og parlamentaristene på 1600-tallet?

10. Hvilken kunstner er kjent for maleriet «Pike med perleøredobb»?

Frank Sinatra STJERNESANGER: I sangen «Fly me to the Moon» sammenlikner Frank Sinatra kjærlighet med å oppleve vår på en annen planet. (Richard Drew/Ap)

Godt og blanda - svar

1. Jupiter og Mars

2. Pfizer

3. Menn

4. Rubinbryllup

5. Stockholm

6. Alger

7. Wallis Simpson (kona til Edvard og dronning Elizabeth II

8. Prinsesse Madeleine av Sverige.

9. Den engelske borgerkrigen.

10. Johannes Vermeer.





Svaret begynner på L

1. Hvilken religiøs figur fungerer som en slags antihelt i John Miltons episke dikt Det tapte paradis?

2. Hvilken britisk statsminister har sittet i kortest periode?

3. I katolisismen, hva er navnet på et parallelt dødsrike på siden av Skjærsilden?

4. Under hvilket navn er artisten Elizabeth Woolridge Grant bedre kjent?

5. Hvilken landsby er det trodd at Robin Hood kom fra?

6. I hvilken kommune finner man naturreservatet Bleia, som står på UNESCOs verdensarvliste?

7. Hva var etternavnet til mannen som er kjent for å være den første som fløy alene, non-stop over Atlanterhavet i 1927?

8. Fullfør den fullstendige tittelen på prosaverket om Don Quijote: «Den skarpsindige lavadelsmannen Herr Quijote fra...».

9. Hva kalles gjerne en lastebilsjåfør i Storbritannia?

10. Hvilken kunstner anses som grunnleggeren av retningen bekjennende kunst, og ble ofte omtalt som «Edderkoppkvinnen»?





---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---





Svaret begynner på L - svar

1. Lucifer

2. Liz Truss (hun var statsminister i 50 dager)

3. Limbo

4. Lana Del Rey

5. Locksley

6. Lærdal

7. Lindbergh (Charles)

8. «... La Mancha»

9. Lorry driver

10. Louise Bourgeois





Aktuelt

1. Norge feirer frigjøringsdagen 8. mai. Men på hvilken dato feirer russerne seieren over nazistene?

2. Fra hvilket land kommer bandet The Hives?

3. Regissør Øystein Karlsen har valgt å boikotte Gullruten. Hvilken TV-serie er han aktuell med?

4. I hvilket år ble Donald Trump født?

5. Hvem har i dag tilnavnet «Europas siste diktator»?

6. Hvorfor spiller fotballagene Inter og AC Milan begge semifinalekampene mot hverandre i årets Champions League på samme stadion, noe som er høyst uvanlig?

7. På datoen i dag – 13. mai – i 1939 ble det født en skuespiller som har hovedrollen i både debutfilmen til Martin Scorsese og Quentin Tarantino. Hva heter han?

8. På datoen i dag døde Frithjof Nansen i 1930. Hvilken gruppe mennesker ble Nansenpasset laget for?

9. På datoen i dag ble Ecuador selvstendig. Hva er de tre hovedfargene i Ecuadors flagg?

10. På datoen i dag stiftet Vidkun Quisling partiet Nasjonal Samling. I hvilket år skjedde dette?

FYRVERKERI AV EN KAMP: Når Inter (representert ved Marco Marco Materazzi til venstre) og AC Milan (Rui Costa til høyre) møtes, slår det gnister på bana, iblant bokstavelig talt. (ALBERTO PELLASCHIAR/Ap)

Aktuelt - svar

1. 9. mai

2. Sverige

3. Exit

4. 1946

5. Aleksandr Lukasjenko

6. Lagene har samme hjemmebane (San Siro)

7. Harvey Keitel

8. Statsløse flyktninger

9. Gul, blå og rød

10. 1933





17. mai

1. I hvilket fylke ligger Eidsvollsbygningen, hvor Grunnloven ble skrevet?

2. Bjørnstjerne Bjørnson skrev teksten, men hvem lagde melodien til nasjonalsangen?

3. Hva kalles bunadsølvet man fester foran på halsen/brystet?

4. Hvilken farge har du på russebuksa hvis går på fag innen landbruk og naturbruk?

5. Hvem ble valgt til norsk konge 17. mai 1814?

6. Hvilken vise av biskop Johan Nordahl Brun blir av mange regnet som Norges første ­uoffisielle nasjonalsang?

7. Fullfør tekstlinja: «Norske mann i hus og hytte...»?

8. Nevn én av de tre druene tillatt i champagne.

9. Hvilken tradisjon som skjer overalt i Norge på 17. mai kom som en ide fra skolestyrer Peter Qvam?

10. Hvilket russeknute har du tatt hvis du får en solokork som belønning?





---

Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (30).

Reymert er quizmaster på Pokalen Barcode i Oslo og er tre ganger sammenlagtvinner med Indre Østfold Quizklubb på Vulkan Arena.

---





17. mai - svar

1. Viken (tidligere Akershus)

2. Rikard Nordraak

3. Sølje

4. Grønn

5. Prins Christian Fredrik

6. Norges Skaal (bedre kjent som «For Norge, Kiempers Fødeland»)

7. «... Takk din store Gud»

8. Chardonnay, Pinot Noir og Pinot Meunier

9. Barnetog

10. Å være edru gjennom hele russetiden





Melodi Grand Prix

1. Hvilken Jahn Teigen-sang fikk 0 poeng i den internasjonale finalen?

2. I hvilket land ligger byen Waterloo?

3. Hva heter låtskriveren som har laget melodiene til «La det swinge» og «Nocturne»?

4. Fullfør Ketil Stokkans tekstlinje «Her står vi på ...»?

5. Hvem er de to eneste artistene som har vunnet Eurovision Song Contest mer enn én gang?

6. Hvilke to land har vunnet flest ganger?

7. Hva heter den engelske versjonen av «Smuk som et stjerneskud»?

8. Hva heter Sveriges versjon av Melodi Grand Prix?

9. Under fremføringen av hvilken svensk vinnersang ble sangerens hår blåst bakover av en vindmaskin?

10. Hva heter artisten som presenterte Norge i finalen i Liverpool i 2023?

SATSA PÅ MER ENN NULL POENG: Jahn Teigen hadde nok ikke forventa å få 0 poeng i Eurovision Song Contest i 1978. Sangen som tapte som det suste, regnes som en slager i Norge. (SCANPIX/NTB)

Melodi Grand Prix - svar

1. Mil etter mil

2. Belgia

3. Rolf Løvland

4. Brandenburger Tor

5. Johnny Logan og Loreen

6. Irland og Sverige

7. «Fly on the wings of love»

8. Melodifestivalen

9. «Fångad av en stormvind»

10. Alessandra Mele





Geografi

1. Hva heter elven som renner gjennom Paris?

2. På grunn av platetektonikk minsker Stillehavet, mens Atlanterhavet øker i størrelse – fleip eller fakta?

3. Hvilken sjø skiller Storbritannia og Irland?

4. Hvor mange land har Østerrike grense til?

5. Nevn en av de to norske fjordene som står på UNESCOs verdensarvliste.

6. I hvilket land ligger verdens dypeste innsjø Bajkal?

7. I luftlinje fra Gøteborg, er det kortest avstand til Oslo eller København?

8. I hvilket land er Bridgetown hovedstad?

9. Hva heter hovedstaden i Ghana?

10. I hvilket sør-amerikansk land er nederlandsk offisielt språk?

VÅR I PARIS: Parisere og turister kysset våren velkommen i mars ved elva som går gjennom den franske hovedstaden. (Michel Euler/AP)

Geografi - svar

1. Seinen

2. Fakta

3. Irskesjøen

4. Åtte land (Tyskland, Tsjekkia, Ungarn, Slovakia, Italia, Slovenia, Liechtenstein og Sveits)

5. Geirangerfjorden og Nærøyfjorden

6. Russland

7. København

8. Barbados

9. Accra

10. Surinam