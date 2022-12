Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Godt og blanda

1. Hva kalles personer som tilhører den svensktalende delen av Finlands befolkning?

2. Hvor skal Sommer-OL arrangeres i 2024?

3. Hvilken by er den største i Sveits?

4. Hvilke to sangere besto bandet Wham! av?

5. Hvilken sport har sine røtter i den amerikanske KFUK-KFUM-bevegelsen på 1800-tallet?

6. Hvor mange operative trikkelinjer finnes det i Trondheim?

7. Hvem i Bibelen var gift med Boas?

8. Hva kalles molekylet som består av tre oksygenatomer?

9. Hvem spilte hovedrollen i The Matrix fra 1999?

10. Hva er det offisielle navnet til landet Taiwan?

Godt og blanda - svar

1. Finlandssvensker.

2. Paris.

3. Zürich.

4. George Michael og Andrew Ridgeley.

5. Volleyball.

6. Én.

7. Rut.

8. Ozon.

9. Keanu Reeves.

10. Republikken Kina.

Svaret begynner på T

1. Hvem var statsminister i Norge i mesteparten av 1997?

2. Hvilken gresk bokstav tilsvarer vår T?

3. I hvilken kommune i Telemark ligger Eidsborg stavkirke?

4. Hva heter strømselskapet som nylig har gått fra topp til bunn i en omdømmekåring for strømleverandører?

5. Hvilket ord defineres slik i ordboka: «voldsom, uregelmessig bevegelse i væske eller gass»? Hint: Vi snakker som oftest om dette fenomenet når det forekommer i luft.

6. Hvor ble det norske rockebandet The Pussycats dannet?

7. Hva heter tallet bestående av ett ettall med 21 nuller bak?

8. Hvilken trønder ble kåret til verdens beste håndballspiller i 1998?

9. Hvilke to mennesker med navn som begynner på T, skrev Paulus brev til?

10. Hvilket land har et navn som kommer av det spanske ordet for treenighet?

---

Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

---

Svaret begynner på T - svar

1. Thorbjørn Jagland.

2. Tau.

3. Tokke kommune.

4. Tibber.

5. Turbulens.

6. Tromsø.

7. Trilliard.

8. Trine Haltvik.

9. Titus og Timoetus.

10. Trinidad og Tobago (trinidad betyr treenighet).

Aktuelt

1. Hvilket område er prins Harry og Meghan hertug og hertuginne over?

2. Klementiner er avlet fram for å være steinfrie, men det forekommer ofte at klementiner har steiner i seg likevel. Hvorfor det?

3. Hvilken bok av en norsk forfatter, som har fått ei rekke priser denne høsten, ligger øverst på bestselgerlista til Bokhandlerforeningen for syvende uke på rad?

4. Hvor i verden ligger øystaten Saint Lucia?

5. Hva kommer navnet desember av?

6. I dag, 17. desember, er bursdagen til fotballspiller Martin Ødegaard. I hvilket år er han født?

7. Også artist Eva Weel Skram har bursdag i dag. Hvor i Norge kommer hun fra?

8. Hvor mange verdenscupseire i skiskyting har Johannes Thingnes Bø? 34, 56, 70 eller 83?

9. Hvilken programleder, som er mest kjent for underholdningsprogrammer på TV 2, tar nå over som hovedanker for nyhetene på samme kanal?

10. Hvor gammel er Lionel Messi?

WCup Argentina Australia Soccer Hvor gammel har denne karen blitt? (Petr David Josek/AP)

Aktuelt - svar

1. Sussex.

2. Klementintreet har sannsynligvis stått i nærheten av et sitrontre.

3. De kaller meg ulven, av Zeshan Shakar.

4. I Karibia.

5. Latinske decem som betyr ti, fordi desember var den tiende måneden i den gamle romerske kalenderen.

6. 1998.

7. Sogndal.

8. 56.

9. Guri Solberg.

10. 35 år.

Norsk musikk

1. Hvem besto popgruppa M2M av?

2. Hva heter sønnen til Ola Bremnes, som også er låtskriver og artist?

3. Nevn tre kvinnelige artister som har fornavnet sitt som artistnavn:

4. Hvem skrev melodien til «Ja, vi elsker»?

5. Hvilken gruppe fikk 6. plass som beste plassering på Billboard-lista i 2013?

6. Hvilken sanger hadde i mange år et nært samarbeid med Dizzie Tunes?

7. Under hvilket navn er Mikkel Eriksen, Hallgeir Rustan og Tor Erik Hermansen bedre kjent?

8. Hva heter Grieg-melodien som brukes i programvignetten til Norge rundt?

9. Hva heter Lisa Børuds yngre søster, som også har gitt ut barnealbum?

10. På de 15 første årene Årets spellemann ble delt ut, var det bare én kvinne blant prismottakerne. Hvem var det? Hun tok imot prisen i 1986.

Norsk musikk - svar

1. Marit Larsen og Marion Ravn.

2. Inge Bremnes.

3. (For eksempel) Aurora, Gabrielle, Dagny, Sigrid, Astrid S, Myra...

4. Rikard Nordraak.

5. Ylvis.

6. Grethe Kausland.

7. Stargate.

8. Norsk dans nr. 2.

9. Sofie Børud.

10. Sissel Kyrkjebø

---

---

Julesanger

1. Hvor mange år er det man «skulle vært i romjul», ifølge Alf Prøysen-sangen?

2. Hvem har skrevet «Nordnorsk julesalme»?

3. Hva er originaltittelen på «Glade jul»?

4. Hva er det som fungerer som juletre i «Musevisa»?

5. Og hva pyntes dette juletreet med?

6. Hvor mange vers har «Et barn er født i Betlehem» (i salmeboka)?

7. «Spikke-Sage-Lime...». Hvilket verb mangler i tittelen på Putti Plutti Pott-sangen?

8. Hvilken artist synger «Driving Home for Christmas»?

9. Hva heter The Pogues’ julesang, som ikke akkurat maler et glansbilde av julefeiring i USA?

10. I hvilket århundre ble melodien til «Deilig er jorden» først nedtegnet?

Julesanger - svar

1. 4 år.

2. Trygve Hoff.

3. «Stille Nacht, heilige Nacht».

4. En støvel uten tå.

5. En flaskekork, spindelvev, småspiker og sånn.

6. 9 vers.

7. Banke.

8. Chris Rea.

9. «Fairytale of New York».

10. 1600-tallet (nærmere bestemt i 1677).

Shane MacGowan fra the Pogues og Kirsty MacColl, fra musikkvideoen til den nå så kjente julesangen (NTB kultur)

Gøy med tall

1. Hvor mange av årets måneder har 31 dager?

2. Hvilket av disse er ikke et kvadrattall? 74, 81, 121 eller 169

3. Hvilken temperatur er den laveste som er målt i Norge?

4. Hvis vi regner 2 som det første primtallet, hvilket primtall er det tiende?

5. Hvor mange mennesker bor i Oslo kommune per 1. januar 2022 (rund av til nærmeste 10.000)?

6. Hvilken verdi er det om å gjøre å komme så nært som mulig i spillet blackjack?

7. Hvor mange tall mellom 1 og 10 skrives med like mange bokstaver som tallet de representerer?

8. Hvor mange akter består Peer Gynt av?

9. Hvilket tall skrives MMXXII med romertall?

10. Hvilket tall er det neste i rekka? 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...

Gøy med tall - svar

1. 7 måneder.

2. 74.

3. -51 grader, målt i Karasjok i 1886.

4. 29.

5. 700.000 mennesker.

6. 21.

7. 3 tall (to, tre, fire).

8. 5 akter.

9. 2022.

10. 34 (hvert tall er summen av de to foregående tallene).

