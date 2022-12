Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

Godt og blanda

1. Hvilket av antikkens syv underverker er det eneste som fremdeles står?

2. Hvor mange spillere har hvert lag på banen i innebandy?

3. Hvilket norsk organ står bak matnettstedet MatPrat?

4. Hvem var arkitekten bak blant annet Norsk bremuseum, Aukrustsenteret, Ivar Aasen-tunet og nye Colosseum kino?

5. Hva kalles vinder med mellom 10 og 20 m/s styrke?

6. Hva het Frelsesarmeens grunnleggere?

7. Hvor mange av verdens 27 høyeste fossefall befinner seg i Norge, ifølge Store Norske Leksikon?

8. Hvilket av Paulusbrevene står først i Bibelen?

9. Hvem ble tidenes yngste student ved Statens teaterhøgskole da han begynte der i 2004 i en alder av 18 år?

10. Hva får du i matematikken hvis du deler en sinus-verdi på en cosinus-verdi?

NYTT UNDERVERK: Kristusstatuen i Rio de Janeiro er en av de syv "nye" unvderverkene.

Godt og blanda - svar

1. Pyramidene i Giza.

2. Seks.

3. Opplysningskontoret for kjøtt og egg.

4. Sverre Fehn.

5. Kuling (liten, stiv og sterk).

6. Catherine og William Booth.

7. 10.

8. Romerbrevet.

9. Jakob Oftebro.

10. Tangens.

Svaret begynner på R

1. Hva heter filmserien bestående av fem filmer utgitt mellom 1982 og 2019, hvor Sylvester Stallone er i hovedrollen som en vietnamveteran med samme navn som serien?

2. Hvor holder lokalavisa Arbeidets rett til?

3. Til hvilken barnesang, som gjerne synges i jula, hører linjene «Så får vi lov, så får vi lov, å synge damenes vise»?

4. Hva er ordet for R på Nato-alfabetet?

5. Hvilken renessansemaler har malt «Skolen i Athen», som viser den eldre Platon og den yngre Aristoteles side om side, omgitt av mennesker?

6. Hvilken humorgruppe markerer sitt 19-årsjubileum med comeback-forestillinger i Oslo og Bergen i år?

7. Hvilken amerikansk person er Cristiano Ronaldo oppkalt etter?

8. Hvilket irsk selskap ble grunnlagt av Christopher Ryan, Liam Lonergan og Tony Ryan?

9. I hvilket land er Kigali hovedstad?

10. Hvor holder Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk til?





Rangering

0-1 Dåren: Du forakter kloke ord

2-4 En av De tre vise menn: Du ser hvor du skal, men mangler dine to kollegaer for å fullføre ferden

5-7 Paulus: Er du en bereist type? Det ser ut som du har plukka med deg mye nyttig fra forskjellige steder

8-9 Profetinnen Mirjam: Fikk du åpenbart spørsmålene på forhånd? Du er få poeng unna å synge seierssangen

10 Kong Salomo: Helt konge! Blant dine venner er du kjent for din store visdom

Svaret begynner på R - svar

1. Rambo.

2. Røros.

3. Reven rasker over isen.

4. Romeo.

5. Rafael.

6. Raske Menn.

7. Ronald Reagan.

8. Ryanair.

9. Rwanda.

Aktuelt

1. På søndag tennes det andre adventslyset. Hva tennes de to første lysene for ifølge Inger Hagerups adventsvers?

2. Denne uka ble det kjent at MGP-finalen på nyåret skal arrangeres i hvilken norsk by?

3. Hva har Kagge forlag denne jula valgt å markedsføre som «verdens mest kjente julefortelling»?

4. Hvilken adventskalender sendes på NRK Super i år?

5. Hvem er ny leder i Miljøpartiet De Grønne?

6. Lørdag 3. desember fyller prins Sverre Magnus år. Hvor gammel blir han?

7. Prinsen deler fødselsdag med forfatteren Ludvig Holberg, som ble født i 1684 i hvilken by?

8. I hvilket år hadde NRK sin første sending av Sportsrevyen?

9. Det var knyttet store forventninger til Danmarks innsats i det pågående verdensmesterskapet i fotball, men onsdag denne uka røyk de ut da de tapte mot hvilket land?

10. Hvor mange verdensmesterskap har Cristiano Ronaldo skåret mål i, som den eneste fotballspilleren til å gjøre dette?

ÅTTITALLET: Sportsrevyen har hatt mange sjefer oppigjennom årene.

Aktuelt - svar

1. Håp og glede.

2. Trondheim.

3. En julefortelling (A Christmas carol), Charles Dickens.

4. Snøfall.

5. Arild Hermstad.

6. 17 år.

7. Bergen.

8. 1960.

9. Australia.

10. Fem mesterskap.

Bedriftslagord

1. Hva ble Equinors slagord «Morgendagens helter» endret til da Greenpeace aksjonerte mot selskapet på Beitostølen i november?

2. Hvilken norsk avis hevder at de skriver om «Det som teller»?

3. Hva slags bank er DNB ifølge slagord sitt?

4. Hvilken kosmetikkgigant mener at deres brukere er «verdt det»? (Beacuse I’m worth it)

5. Ikke akkurat en bedrift, men likefullt et minneverdig slagord. Hva har vært Arbeiderpartiets valgspråk før valgene i I 2007, 2009, 2013 og 2017?

6. Hvilket matbutikk-slagord ble udødeliggjort gjennom reklamefilmen «Doffen har dævva»?

7. Hva er det som ifølge seg selv er «mulighetenes marked»?

8. Hva har vært Nike sitt slagord siden 1988?

9. Hvilken norsk studieinstitusjon mener at «framtiden trenger tankene dine»?

10. Hvilket bilmerke kaller seg «simply clever»?





Spørrebanken

Bjarte Botnen (81) laget Botnens Spørrebank fra 1987 til 2020.

Nå styres Spørrebanken av Vårt Land-journalist Per Åsmund Reymert (29).

I denne quizen er Spørrebanken vikarstyrt av journalist Liv Mari Lia.

Bedriftslagord - svar

1. Morgendagen smelter.

2. Dagens Næringsliv.

3. Bank fra A til Å.

4. L’Oreal (Paris).

5. Alle skal med.

6. Det enkle er ofte det beste (Rema 1000s slagord).

7. Finn.no.

8. Just Do It.

9. Universitetet i Bergen.

10. Skoda.

Verdens land – i grupper

1. Hvilke europeiske land er en del av EFTA-samarbeidet?

2. Land som Kamerun, Ghana og Mali har flagg bestående med de «panafrikanske fargene». Hvilke tre farger er det som oftest snakk om?

3. Hvilke fire land i verden begynner på F?

4. Hvilket av disse er ikke blant G7-landene? Japan, USA, Italia eller Brasil?

5. Hva heter de to største landene i Karibien?

6. Hvilket av disse er ikke på Topp 10-lista over verdens mest folkerike? Sør-Afrika, Bangladesh, Russland eller Nigeria

7. Hvilken animalsk samlebetegnelse brukes om Taiwan, Singapore, Sør-Korea og Hongkong?

8. Hvilken fellesbetegnelse brukes om øygruppene i de sentrale og sydlige delene av Stillehavet?

9. Hvilke fem land er BRICS en forkortelse for?

10. Hvilke land ligger på Afrikas horn?

G7: Tyskland, her representert ved den tyske forbundskansleren Olaf Scholz, er ett av de syv landene i gruppen G7.

Verdens land – i grupper - svar

1. Norge, Island, Sveits og Lichtenstein.

2. Grønn, rød og gul.

3. Frankrike, Fiji, Finland og Filippinene.

4. Brasil.

5. Cuba og Den dominikanske republikk.

6. Sør-Afrika.

7. De fire asiatiske tigrene.

8. Polynesia.

9. Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika.

10. Etiopia, Eritrea, Somalia og Djibouti.





Håndball

1. Hvilket kvinnelag vant Eliteserien i håndball 13 sesonger på rad?

2. Hva er den beste plasseringa det norske herrelandslaget har i et verdensmesterskap?

3. Hva signaliserer dommeren hvis hen holder opp ei åpen håndflate?

4. Omtrent hvor mange medlemmer har Norges håndballforbund? 70.000, 90.000 eller 130.000?

5. Hvilken norsk spiller ble kåret til verdens beste i 2019?

6. Hvilken spiller kalles «pivot» på engelsk?

7. Hva heter herrelaget fra Trondheim som har gått ut med høye ambisjoner om internasjonalt nivå, og har allerede gått til innkjøp av store landslagsprofiler?

8. Hva kalles trekket hvor en spiller både mottar og skyter ballen mens vedkommende fremdeles er i lufta?

9. I hvilket europeisk land ble EM arrangert i november?

10. Hvilken trener ledet håndballjentene til deres første olympiske gull?

I SPILL: Landslagsspiller Nora Mørk spiller noe annet enn håndball til en forandring.

Håndball - svar

1. Larvik Håndball.

2. Sølv (2017 og 2019).

3. Passivt spill.

4. 130.000.

5. Stine Bredal Oftedal.

6. Strek/linjespilleren.

7. Kolstad.

8. «Flyver».

9. Slovenia.

10. Marit Breivik.

