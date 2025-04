Israels forsvarsminister: Vil ikke slippe humanitær hjelp inn i Gaza

Forsvarsminister Israel Katz sier at det heretter ikke vil bli sluppet noe humanitær bistand inn på Gazastripen. Målet til den israelske regjeringen er angivelig å legge press på Hamas.

– Ingen planlegger nå for å tillate noe humanitær hjelp inn til Gaza, og det gjøres ingen forberedelser for slik hjelp, sa Katz onsdag.

Humanitær krise

Tidligere denne uka slo FNs nødhjelpskontor (OCHA) fast at den humanitære krisen i Gaza er inne i sin verste fase siden Gaza-krigen begynte for 18 måneder siden.

Det er en og en halv måned siden Israel sist slapp lastebiler med nødhjelp inn på Gazastripen. Følgene er dramatiske for de over 2 millioner krigsrammede innbyggerne der.

– Hjelpearbeidere på bakken rapporterer om en økning i angrep som forårsaker massedød blant sivile og ødeleggelse av den gjenværende infrastrukturen som trengs for å holde folk i live, konstaterte OCHA.

Tomme matlager

Leger Uten Grenser beskriver Gazastripen som en massegrav og sier lagrene av mat, drivstoff og medisiner er tomme. Mangelen på drivstoff kommer til å stoppe sykehusdriften, som er avhengig av strøm fra drivstoffaggregater.

– Det er umulig for dem å utføre oppdraget sitt under slike omstendigheter. Dette er ikke en humanitær svikt, det er et politisk valg. Det er et bevisst angrep på et folks evne til å overleve, sier Amande Bazerolle, nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser i Gaza, i en uttalelse etter Israels kunngjøring onsdag om at Gaza ikke får mer humanitær hjelp.

Blir værende

Forsvarsminister Katz sa onsdag også at israelske styrker kommer til å bli i de såkalte sikkerhetssonene på Gazastripen på ubestemt tid. De vil også bli værende i tilsvarende områder i Libanon og Syria.

– Til forskjell fra tidligere kommer ikke militæret til å forlate områder som har blitt ryddet og besatt. Militæret forblir i sikkerhetssonene som en buffer mellom fienden og israelske samfunn som en midlertidig eller permanent løsning i Gaza, sier Katz.

Han truet videre med opptrapping av angrepene hvis Hamas ikke løslater israelske gisler.

– Elleve drept i angrep

Minst elleve personer ble drept i angrep mot Gazastripen før soloppgang onsdag morgen, ifølge Mahmud Bassal i sivilforsvaret på Gazastripen.

Det skal ha vært barn blant de drepte. Angrepene var blant annet rettet mot en bolig i Gaza by.

Lokale helsemyndigheter i Gaza sier at minst 51.000 palestinere er drept siden krigen startet i oktober 2023. Israel sier de har drept rundt 20.000 medlemmer av væpnede grupper i Gaza.