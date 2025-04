Fagbladet Sykepleien har snakket med flere jødiske sykepleiere i Norge og har tidligere også skrevet om jødiske pasienter som er redde på norske sykehus.

Sykepleierne står stort sett ikke fram med navn – unntaket er en sykepleier i Farsund.

– Flere holder også en lav profil blant kollegene på jobb. De opplever det de selv beskriver som en til tider aggressiv antiisraelsk stemning i Norge. Da opplever de det vanskelig å fortelle at de er jøder, skriver Sykepleien.

– Skal være nøytral

Professor Torkel Brekke hevder Norge har en antiisraelsk kultur som er svært spesiell sammenlignet med nabolandene, som noen ganger kommer til uttrykk i rasisme og diskriminering.

– Helsesektoren skal være nøytral, men dessverre kommer denne kulturen til uttrykk i slike episoder. Det er alvorlig, sier han.

Bakgrunnen er krigen i Gaza, som har ført til en økning i antallet antisemittiske hendelser i hele Europa. I tillegg har mange i helsevesenet vært svært åpne med sin støtte til Gaza – noe de norske jødene opplever som ubehagelig.

Har vurdert å melde seg ut

En av de norske jødiske sykepleierne som Sykepleien har vært i kontakt med, er svært skuffet over at Norsk Sykepleierforbund tilsynelatende har tatt side i saken.

– Jeg har vurdert å melde meg ut, for jeg opplever at forbundet har tatt stilling i en kompleks konflikt, ofte med påstand mot påstand. Det mener jeg er utenfor deres mandat.

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen sier det ikke er noe problem å donere penger til organisasjoner som driver humanitært arbeid.

– Det er ingen motsetning mellom å støtte humanitære organisasjoner som jobber for liv og helse i Gaza og på Vestbredden, samtidig som vi anerkjenner og tar hensyn til sikkerheten og situasjonen for israelske borgere og sivile. Vi forstår at noen medlemmer med jødisk bakgrunn i NSF kan kjenne på dette, og vi tar deres opplevelser på alvor, sier hun.

