Ruller ut ny livssyns-strategi. Bekymret for at folk ikke våger å vise tro

Det siste handler om et godt møte med en raus prest. Men siden hun ble statsråd i februar, har Lene Vågslid og departementet hennes hatt dialog med aktører for å gjøre det livssynsåpne samfunnet Norge bedre.

Før sommeren håper hun å ha satt et første avtrykk fra Ap-regjeringen på feltet: en livssynspolitisk strategi.

Vårt Land snakker med statsråden under Arbeiderpartiets landsmøte. Nå deler Vågslid for første gang meninger om:

Den store kuttedebatten i Livssyns-Norge.

«Bekymringsmeldinger» hun får om frykt for å vise troen sin.

Hvorfor er hun ikke selv medlem i et tros- eller livssynssamfunn?

Om det siste har Vågslid en historie:

– Det var en veldig raus prest i bygda der jeg vokste opp, røper hun.

Varsler strategi. Og den skal man være sammen om

Før sommeren kan Vågslid ha satt sitt første avtrykk som trosminister. Hun tar sikte på å ha klar en ny livssynspolitisk strategi. Arbeidet startet under forgjenger Kjersti Toppe (Sp).

– Målet er jo sammen med tros- og livssynssamfunnene å bli enige om hva vi gjør for at vi – på ekte -skal klare å oppnå et livssynsåpent samfunn.

Temaet var noe av det første hun tok tak i som statsråd, da hun på dag to var i kontaktmøte med aktørene på feltet. Siden har det vært et digitalt dialogmøte – og andre samtaler.

Hun vil ikke røpe konkrete punkter i strategien ennå, men flere vil være håndfaste:

– Av respekt for det inkluderende arbeidet med strategien, så vil det heller ikke være rett av meg. For her er det mange gode innspill som vi vil ha med.

LANDSMØTE: Lene Vågslid i trappa opp til Aps landsmøtesal. I samtale med Vårt Land snakker hun blant annet om en uro hun har for at folk ikke tør vise sin tro. (Erlend Berge)

«Når vi skal ha dialog, så må vi også ha en ærlig dialog»

I møtene med sektoren har hun også blitt fortalt om utfordringer:

– Noe av det jeg biter meg mest merke i, er at veldig mange føler seg utrygge, redde og synes det er utfordrende å være åpne om sin religiøse identitet. Enkelte, og kanskje særlig unge, skjuler den. De opplever at det ikke er trygt å gå til bønn, og så videre.

– Gjelder dette både kristne og de nyere religionene i Norge?

– Det opplever jeg absolutt. Når vi sitter rundt bordet virker dette engasjementet å være bredt. Det gjelder særlig dette med trygghet, åpenhet, respekt og toleranse.

Samtidig har Vågslid vært opptatt av å «tørre å diskutere de vanskelige tingene».

– Når vi skal ha dialog, så må vi også ha en ærlig dialog, sier hun.

Statsråden sier rett ut: Jeg er kjempebekymret

– Hvor alvorlig synes du det er at folk er redde for å vise troen sin?

– Jeg er kjempebekymret over det. Det er et alvorlig tegn i den polariserte tiden vi er inni, også i Europa og i verden, svarer Ap-statsråden.

Vågslid sier medlemmer i Den norske kirke, den jødiske synagogen i Oslo og muslimske trossamfunn har fortalt henne at de opplever utrygghet og hat.

– For meg har det vært lærerikt å ha disse dialogene og få diskutert et livssynsåpent samfunn i Norge der vi respekterer hverandre og der vi bryter ned barrierer og får fjernet fordommer og stigma.

Ap former ny politikk – som Vågslid skal ta med seg i fire år

Under det tre dager lange landsmøtet vedtar Ap nytt partiprogram for neste fireårsperiode. Vinner de valget, er det ikke utenkelig at partiet fortsetter å regjere alene. Da vil den nye politikken Ap vedtar på livssynsfeltet være utgangspunktet for Vågslids kurs.

Ap fastslår at «retten til å tro, skifte tro eller ikke å tro er en menneskerett». I trospolitikken blir det sentralt å «legge til rette for dialog» og «jobbe for inkludering, forståelse og fellesskap».

Partiet lover også at det fortsatt vil «sikre Den norske kirke et godt grunnlag for sin virksomhet» og «fortsatt sikre at tros- og livssynssamfunnene får økonomisk støtte».

Dessuten har Ap skrevet inn i programmet at de vil støtte opp om dialogarbeid gjennom «gjennom Samarbeidsrådet for tro og livssyn, Norges Kristne Råd og andre aktører».

Statsrådskifte FIKK NØKLER: Her er Lene Vågslid og avtroppet statsråd Kjersti Toppe under nøkkeloverrekkelsen i februar. Da arvet Vågslid også arbeidet med blikk på finansiering av livssynssektoren. (Heiko Junge/NTB)

To partier presser på for å kutte kostnader til livssyn

Men alt denne våren – mens partienes landsmøter vedtar ny politikk – kommer forsmaken på en større debatt om hvor mye offentlige midler landet skal bruke på tros- og livssyn.

Selv om et ekspertutvalg, nedsatt av eksstatsråd Kjersti Toppe (Sp), alt er i gang med å belyse dagens finansieringssystem, har to partier alt vedtatt nyorientering.

Høyre vil redusere de totale kostnadene på livssynsfeltet.

Venstre vil splitte dagens finansiering i to: En lik sats per medlem i trossamfunn – ekstra bevilgninger for trossamfunn som har samfunnsoppgaver.

Mener ekspertene nå kan få jobbe i fred

– Disse partiene sier også at dagens statsstøtte ikke er bærekraftig på sikt? Er du enig i det?

– Jeg mener regjeringens ekspertutvalg har fått et godt mandat og nå må få jobbe i fred først.

Vågslid påpeker at det fra Aps side fortsatt er veldig viktig at staten støtter opp under tros- og livssynssamfunnene i Norge.

– Da synes jeg i hvert fall at man bør kunne ta seg tid til å vente på utvalget, slik at vi kan ta en god diskusjon på bakgrunn av det de foreslår, sier hun.

Samtidig vil jeg mane partier som tenkte å kutte stort, til å puste litt med magen. — Livssyns-statsråd Lene Vågslid

Ap-toppen merker uro om kutt i Den norske kirke

I møter med sektoren merker hun at mange – kanskje mest i Den norske kirke – er spente og bekymret. Derfra fortelles det om vanskelige økonomiske tider med kutt i administrasjon og antall prester.

– Det er klart at i Norge har folkekirken en særstilling. Så skal vi selvfølgelig finne frem til en god modell for finansiering.

Vårt Land skrev nylig om at Finansdepartementet – i såkalt Gul bok – anslår at utgiftene til tros- og livssynssamfunn vil øke av seg selv med nær 400 millioner fram til 2028.

– Har du selv en bekymring for at pilene for utgiftsvekst peker oppover?

– Ja, det har jeg. Min forgjenger, Kjersti Toppe, satte ned utvalget for å gjennomgå finansieringen. Jeg er relativt ny i posten, men vil gjenta det jeg sa i stad: At vi må sikre en god, bærekraftig finansiering. Så kommer vi tilbake til detaljer når utvalget kommer, svarer Vågslid.

Avviser brannfakkel fra STL og ber partier «puste med magen»

Nylig kastet Samrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) en brannfakkel inn i prosessene rundt finansiering.

Generalsekretær Birte Nordahl anklaget regjeringens ekspertutvalg for å ha et for smalt mandat med for mange føringer fra forrige trosminister, Kjersti Toppe.

STL mener en større NOU-utredning vil gi et bedre grunnlag for et bredt kompromiss i Stortinget.

– Hva tenker du om den kritikken?

– Jeg har et godt samarbeid med STL, men jeg synes mandatet er godt. Når utvalget har begynt jobben sin skal det ganske mye til før jeg som statsråd gjør endringer. Men når det er sagt, er det absolutt viktig å tilstrebe brede forlik om trosfinansiering. Samtidig vil jeg mane partier som tenkte å kutte stort til å puste litt med magen, sier Vågslid.

FÅR NY POLITIKK: Ledertrioen Jonas Gahr Støre, Tonje Brenna og Jan Christian Vestre under Aps landsmøte. Det skal også vedta nytt partiprogram - der også punkter for tros- og livssynssektoren inngår. (Erlend Berge)

Vågslid om eget livssynsvalg: «kommer aldri til å glemme»

Da Ap-profilen fra Dalen i Vest-Telemark overtok nøklene til statsrådskontoret i februar, røpte hun overfor Vårt Land at hun ikke er medlem i noe tros- eller livssynssamfunn.

Det er noe nytt hos statsråder med ansvar for livssynsfeltet.

– Hva er historien bak?

– Det er jo et veldig personlig spørsmål du stiller nå, begynner Vågslid.

Likevel deler hun historien sin:

– Jeg var døpt i kirka, som veldig mange i Norge er, og er glad i kirka. Og da jeg nærmet meg konfirmasjonsalder, så var det en veldig raus prest i bygda mi, fortsetter hun.

Da Vågslid og vennene i klassen begynte å diskutere konfirmasjon, så ble det tatt ulike valg.

– Og det kommer jeg ikke til å glemme: Presten som skulle ha konfirmasjonsundervisning kom bort til meg og sa at han hadde så stor respekt for at jeg hadde tenkt igjennom dette i en alder av 15 år.

Så da ble det borgerlig konfirmasjon i Human-Etisk Forbund på Lene Vågslid.

– Men jeg kommer nok ikke til å bli medlem i noe livssynssamfunn, sier hun.

---

Kroner til livssyn

I flere partier har måten tros- og livssynssamfunnene finansieres på, havnet på dagsorden.

Dagens system gir andre livssynssamfunn krav på like mye i støtte per medlem som Den norske kirke får. Fallende medlemstall i folkekirken har ført til at statsstøtten den får utgjør stadig mer per medlem.

Dermed øker også beløpet andre trossamfunn får per medlem – og de samlede utgiftene. Et ekspertutvalg gjennomgår nå systemet.

---