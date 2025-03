Det tok ikke Høyre lang tid under landsmøtet å vedta en meny som flytter partiet tydelig i asyl-, innvandrings- og integreringspolitikk. Søndag fikk striden om kirkeskatt sitt utfall – strid fislet helt ut. Vårt Land bringer i denne artikkelen en oversikt over vedtak.

På vei inn i valgkamp stiller Høyre nå med et stortingsprogram som klart strammer opp innvandringspolitikken. Det fastslår nestleder Henrik Asheim, som ledet programarbeidet:

– Jeg mener at det er et strengere program, blant annet fordi man slår fast at man vil forsøke å etablere flere asylmottak i tredjeland. Det er også gjort strengere om grunnlaget for å få statsborgerskap, oppholdstillatelse og ved å stramme inn integreringskravene.

– Hvor stor blir da avstanden mellom Høyre fra Fremskrittspartiet?

– Jeg opplever egentlig ikke at det er en veldig stor uenighet med Frp. Det er kanskje mer i retorikken enn i politikken. Vi er enige om det viktigste, sier Asheim.

Lover nå strammere linje – på punkt etter punkt

Likevel er det en stor forskjell: Høyre vil nemlig ikke rokke ved grunnleggende forpliktelser som Norge har internasjonalt. Som at asylretten er en menneskerett.

Men også i Høyre vil man nå jobbe frem muligheten for at asylsøkere kan få opphold i trygge tredjeland – i stedet for i Norge.

Her er et utvalg skjerpinger i Høyres innvandrings- og asylpolitikk etter helgens landsmøte:

Jobbe nasjonalt og internasjonalt for at færre skal reise langt for å søke om asyl. De skal heller få den nødvendige beskyttelsen i nærområdene.

Utrede et system hvor Norge betaler for omplassering av personer med beskyttelsesbehov i trygge land nærmere hjemlandet.

Stramme inn politikk der Norge har en mer liberal praksis enn andre nordiske land.

Antall kvoteflyktninger skal holdes lavt i årene fremover – og ses i sammenheng med asylankomstene.

Vilkårene for familiegjenforening skal strammes inn.

Som hovedregel kun gi midlertidig opphold. Forvente tilbakeføring til områder man flyktet fra når det er trygt der.

AVSTEMNINGER: I fire dager har Høyre-ledelse og delegater på landsmøtet rakt stemmeskilt i været for å vedta punkter i partiets nye program. Erna Solberg og toppene lot stemmeskilt ligge på bordet og sa nei da kirkeskatt skulle avgjøres. (Erlend Berge)

Høyres holdning: «Ikke flere enn vi klarer å integrere»

Dessuten må man ha forsørget seg selv i minst fire år for å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Om Høyre får makten skal man heller ikke bosette flyktninger i områder der det er levekårsutfordringer – eller en innvandrerandel over 25 prosent.

Høyre varsler også tiltak mot «etter-skole-tilbud med overnatting» for å forhindre «segregering, parallellsamfunn, negativ sosial kontroll og radikalisering».

Nestleder Asheim mener det mest markante i programmet er partiets oppstramming av integreringstiltak.

– Og det er bred enighet nå om at vi ikke kan ta imot flere til landet enn dem man klarer å integrere på en skikkelig måte, sier Asheim.

Rett etter «kirketiden» floppet kirkeskatt

Alt tidligere i helgen kunne Vårt Land erfare at spørsmålet om å erstatte offentlig støtte til tros- og livssynssamfunn med en kirkeskatt ville bli avvist.

Da oppgjørets time sto, rett etter kirketid søndag formiddag, fislet fremstøtet helt ut. Et helt overveldende flertall avviste forslaget om kirkeskatt fra blant annet Unge Høyre-leder Ola Svenneby og stortingsrepresentant Nikolai Astrup.

I debatten som løp før avstemningen gikk ingen av forkjemperne for forslaget på banen.

I den halvtime lange debatten om kulturpolitikk var det bare en enslig taler som tok for seg livssyn og samfunnets grunnleggende verditradisjoner. Ringsaker-ordfører Kai Ove Berg advarte mot en skatt på «verdienes arbeidende kapital».

Men Høyre er nå samstemt i å gå til valg for å redusere de totale kostnadene til tros- og livssynsfeltet.

VALGVEI: Høyres landsmøte var avspark for en lang valgkamp. Landsmøtelokalene var sterkt preget av kampanje-grep. (Erlend Berge)

Høyreprogram uten ord om dødshjelp

At Høyre nå freder den nye abortloven slik partileder Erna Solberg utdypet i Vårt Land-intervju før helgen, var ikke noe tema under landsmøtet. Det var heller ikke et annet grep Høyre tok underveis i programarbeidet: Partiet droppet å omtale «rusreform» i løfter til velgerne.

Her er en oversikt over verdipolitiske felt i det nye Høyre-programmet:

Dødshjelp: Også i Høyre hadde tre lokale partilag fremmet forslag om å utrede aktiv dødshjelp, men redaksjonskomiteen slapp ikke forslagene frem til avstemning. Dermed står det ingenting om temaet i Høyres nye program.

Surrogati: Men der surrogati er et ikke-tema i dagens program, er tematikken berørt i det nye. Høyre fastslår at «barn unnfanget ved surrogati sikres fulle rettigheter til begge sine foreldre ved ankomst til Norge».

Barnetrygd: Høyre gir nye løfter om å øke barnetrygden, men vraket et forslag om å skattlegge den. Partiet går til valg på å fjerne kontantstøtten.

Alkohol: Partiet vil gjennomgå og modernisere alkoholreklameforbudet i alkoholloven og utvide åpningstidene for alkoholsalg i butikk og på Vinmonopolet. Også lokale produsenters mulighet til direktesalg av alkohol til besøkende skal utvides.

---

Blå storsamling

Høyre avviklet landsmøte fra torsdag 20. til søndag 23. mars.

Ledertrioen med Erna Solberg, Henrik Asheim og Tina Bru ble lørdag gjenvalgt.

Ine Eriksen Søreide ble innvalgt i det viktige arbeidsutvalget. Det gjorde også Peter Christian Frølich, etter kampvotering.

Rundt årsskiftet 2023 så Høyre galluptall rundt 35 prosent. Nå er gjennomsnittet 18,7. Frp har tatt borgerlig føring med 23,2 prosent.

---