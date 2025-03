KrF lokker med store skattefradrag for at du skal få flere barn

– Økonomi burde ikke være det som hindrer deg fra å få barn, sier Ulstein til Stavanger Aftenblad.

KrF-lederen ønsker et årlig skattefradrag på 50.000 kroner per barn for de to første barna, og 100.000 kroner årlig for barn nummer tre.

Dermed kan foreldre med tre barn kan trekke fra opptil 200.000 kroner på skatten hvert år. I praksis betyr det at om du tjener 700.000 kroner og har tre barn, vil inntektsskatten din beregnes som om du tjente 500.000 kroner.

– Vi ønsker å øke insentivene, samtidig som vi fjerner byråkratiet, sier Ulstein, som lanserer forslaget før KrFs landsmøte i april.

Han avviser at forslaget gjør barn til økonomiske investeringsobjekter.

– Barn har en enorm egenverdi. Mange unge par sier de ønsker seg en mer forutsigbar økonomi før de får barn, sier Ulstein.

På spørsmål om ikke politikere bør holde seg unna folks private valg om familie, svarer KrF-lederen:

– Mange har kommet med halvmorsomme budskap om at folk bør «ligge mer», men det er politikken som avgjør. Vi ønsker å gjøre det enklere økonomisk å stifte familie.