Store verdispørsmål avgjort i SV – dødshjelp, cannabis og EØS

– Arbeiderpartiet, det er et sted der drømmer kommer for å bli drept.

Det spøkte redaksjonskomiteens leder, Torgeir Knag Fylkesnes, da han talte til SVs landsmøte før avstemningen om nytt arbeidsprogram søndag.

Slik er det ikke i SV, var budskapet til Fylkesnes, som ledet arbeidet med å lande kompromisser i stridsspørsmål.

For helgens SV-landsmøte bød på et historisk vedtak, store verdipolitiske avklaringer og en overraskelse om bioteknologi.

Partiet gikk dessuten inn for et eget fredsdepartement «på sikt» og en fredskommisjon. Vårt Land gir deg oversikten over SVs nye valgmeny.

Det var knyttet stor spenning til en dissens om å «nedsette en kommisjon for å vurdere legalisering av assistert selvbestemt livsavslutning».

Til sist sa landsmøtet nei med knapp margin. Også i 2021 var det et hårfint nei-flertall.

Dermed går fortsatt ingen rødgrønne partier inn for en dødshjelp-utredning. Venstre gikk nylig inn for dette. Også Frp har en åpning i sitt prinsipprogram.

I forkant flagget leder Kirsti Bergstø sitt nei-syn overfor Vårt Land:

– Jeg har selv nettopp vært pårørende til en døende med enorme smerter, sa Bergstø.

SV-toppen siktet til moren sin, Erna, som nylig døde av kreft.

– Det er forståelig at man av kjærlighet til et menneske kan gå inn for dette, men det er for mange krevende etiske grenseganger, sa hun.

FOLKETS HUS: SV og partileder Kirsti Bergstø avholdt landsmøtet sitt på Folkets hus på Youngstorget i Oslo. (Cornelius Poppe/NTB)

Utrede legalisering av cannabis – ja eller nei?

Også et forslag om å utrede «statlig monopol på regulert omsetning av cannabis» ble behandlet.

– Cannabismarkedet i dag er en liberalistisk drøm, sa Jack Schönberg i Sosialistisk Ungdom i debatten.

Med dagens forbudslinje har ikke fellesskapet kontroll på omsetting og bruk, påpekte han, og etterlyste en «cannabis-reform»:

– Vi må ta hasjen ut av hendene på langerne og inn i hendene til noen gråkledde, ansatte på polet.

Landsmøtet sa nei med 125 mot 85 stemmer. Fra talerstolen var det bare lokallagsleder Halvor Ekeland fra Oslo som advarte mot å utrede en legalisering:

– Legalisering reduserer ikke bruken, erfaringen er det motsatte, sa han.

Overrasket om bioteknologi – overkjørte komiteer om NIPT

En av helgens overraskelser var at landsmøtet overkjørte både programkomité, landsstyre og redaksjonskomité i et mye omtalt bioteknologi-spørsmål.

Med 123 mot 96 stemmer vedtok SV at «gravide under 35 år også får tilbud om gratis NIPT-test».

I dag er det bare gravide på 35 år+ eller med andre risikofaktorer, som tilbys denne blodprøven gratis av det offentlige.

Sammen med tidlig ultralyd kan NIPT-testen avdekke kromosomavvik tidlig i svangerskapet, for eksempel Downs syndrom.

I Norge tilbys alle gravide tidlig ultralyd gratis av det offentlige mens NIPT-test er gratis for færre. Begge ble tillatt og innført med bioteknologiforliket mellom Ap, SV og Frp i 2020.

HVER SIN VEI: Torgeir Knag Fylkesnes (Troms) gikk av mens Marian Hussein (Oslo) ble gjenvalgt som nestleder under helgens SV-landsmøte i Folkets hus i Oslo. (Cornelius Poppe/NTB)

Historisk: SV fredet EØS i fire år og «utryddet» nesten religion

Før helgens meldte Vårt Land at nesten all omtale av livssyn var ryddet ut av SVs programutkast. Dette ble også sluttresultatet, siden ingen protesterte.

Kjent SV-politikk om å «endre eller fjerne grunnlovsparagrafer som viser til en særskilt religion» forsvinner nå ut av arbeidsprogrammet.

Nei til EØS-partiet SV fattet også et historisk vedtak om at det er «uhensiktsmessig» å reforhandle avtalen «de fire neste årene». Begrunnelsen er «den utfordrende og uoversiktlige geopolitiske situasjonen».

Lørdag inviterte partileder Kirsti Bergstø ja til EU-partiene på Stortinget til en borgfred om EU og EØS den kommende perioden.

LAV PROFIL: Eks-leder Audun Lysbakken holdt en lav profil under SVs landsmøte. Men fredag kveld ledet han en samtale med tidligere partitopper da SV feiret 50 år på konsertscenen Rockefeller. (Cornelius Poppe/NTB)

SV vil ha fredsdepartement

SV-landsmøtet stemte ned et forslag om å bruke minst to prosent av brutto nasjonalinntekt (BNI) på bistand.

Samtidig vedtok partiet grep, som det anslår vil frigjøre milliarder i bistandsbudsjettet:

Mottak av flyktninger i Norge og globale fellesgoder skal ikke regnes som bistand.

Ny handlingsregel på 0,25 prosent av Oljefondet til klimafinansiering.

Konsekvensen er at klimafinansiering vil løftes ut av bistandsbudsjettet, ifølge SV.

SV gikk også inn for å «nedsette en fredskommisjon» og «på sikt etablere et fredsdepartement».

---

Jubileum og ny nestleder i SV

I helgen feiret SV 50 år og vedtok nytt program.

Partileder Kirsti Bergstø og nestleder Marian Hussein ble gjenvalgt.

Lars Haltbrekken ble klappet inn som Torgeir Knag Fylkesnes sin etterfølger som nestleder nr. 2.

SV har falt på målinger etter dramatiske måneder i norsk og global politikk. Snittet i februar viser 6,9 prosent.

---

Sterk motstand mot forslag om å skattlegge barnetrygden

Blant forslagene som vakte mest debatt var å skattlegge barnetrygden. Tanken bak var at foreldre med lave inntekter vil sitte igjen med mer enn de med høye.

– Skal vi gi en gavepakke til høyresiden, som vil behovsprøve barnetrygden, spurte Attia Mirza Mehmood fra Oslo SV.

Ingen rødgrønne partier ønsker i dag å regne barnetrygd som skattbar inntekt.

– Jeg gir rødt kort til forslaget, sa Rogaland-leder Heidi Bjerga.

SV bør heller bruke det vanlige skattesystemet til å finansiere økt barnetrygd og omfordele fra rik til fattig, fremholdt hun.

Mona Berger i Trondheim SV minnet om at barnetrygd «ikke er omfordeling til familier med lav inntekt, men til familier med barn».

Forslaget om skattlegging ble nedstemt.

KJENDIS-SV: Forfatter og sjakk-ekspert Hans Olav Lahlum var delegat på SVs landsmøte i Oslo. (Cornelius Poppe/NTB)

Godt og blanda fra SVs valgmeny

Mye og mangt vedtas på landsmøter. Her er et lite utvalg:

Kjernekraft : SV vedtok å ikke ha noen mening om kjernekraft i Norge. Forslag om å vurdere falt.

: SV vedtok å ikke ha noen mening om kjernekraft i Norge. Forslag om å vurdere falt. Syvtimersdag: SV vil foreslå å senke «ordinær lovfestet arbeidstid» til syv timers arbeidsdag og 35 timersuke.

SV vil foreslå å senke «ordinær lovfestet arbeidstid» til syv timers arbeidsdag og 35 timersuke. Regjering: SV slo fast at partiet kan sitte i en mindretallsregjering.

Programkomiteen har hatt som mål å slanke arbeidsprogrammet, så det kun viser prioriterte saker de neste fire årene.

SV-landsmøtet føyde likevel til en del dyre vedtak. Blant annet en dobling av bevilgningene til jernbane.