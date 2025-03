USAs statsapparat trues på nytt av full nedstengning

Et knapt flertall i Representantenes hus stemte tirsdag for et budsjettforslag som skulle sikre finansiering av føderale etater fram til september. Faren for nedstengning så dermed ut til å minke.

Onsdag slo imidlertid demokratenes minoritetsleder i Senatet, Chuck Schumer, fast at partiets senatorer sier nei til forslaget.

Uten støtte fra minst åtte demokrater i Senatet vil forslaget dermed bli nedstemt.

– Finansiering av det offentlige burde være en upartisk sak, men republikanerne valgte en partisk vei. De fremmer sitt forslag uten å be om innspill, ingen overhodet, fra demokratene i Kongressen, sier Schumer til NBC News.

Schumer har nå fremmet et forslag som skal utsette en eventuell nedstengning i én måned, noe som skal gi tid til budsjettforhandlinger.

Dersom ikke dette forslaget får flertall, vil det amerikanske statsapparatet bli stengt ned førstkommende fredag.

– Jeg håper at våre republikanske kollegaer slutter seg til oss for å unngå en nedstengning fredag, sier Schumer.