Innlandet Ap vedtok Israel-boikott

– Dette er et veldig viktig signal som vi nå sender fra Innlandet Ap. Vi er det nest største fylkespartiet i Arbeiderpartiet, og nå sitter vi i en mindretallsregjering med bare Ap, så jeg håper dette kan sende et signal til landsmøtet om at det er viktig at Norge tar kampen for et fritt Palestina ved å boikotte Israel, sier leder Tuva Rognås Strømmen i Innlandet AUF til Hamar Arbeiderblad.

Ifølge avisen oppsto en debatt om økonomisk boikott av Israel etter at de to AUF-representantene i redaksjonskomiteen hadde tatt dissens og ønsket dette. De resterende elleve medlemmene i redaksjonskomiteen ville ikke ha boikott.

Under voteringen støttet et stort flertall AUF, og dermed vedtok Innlandet Ap følgende ordlyd: «Innlandet Arbeiderparti vil innføre norsk økonomisk boikott av Israel».

– Dette betyr at Innlandet Arbeiderparti går inn for en økonomisk boikott av Israel, og det var for så vidt i strid med det flertallet i redaksjonskomiteen ville, men da har partidemokratiet i Innlandet Arbeiderpartiet tydelig slått fast at slik blir det. Og da blir det linjen framover, sier stortingsrepresentant og leder i redaksjonskomiteen Rune Støstad.

Innlandet Ap skal dermed jobbe med boikottvedtaket fram mot Ap-landsmøtet 3. til 5. april.

Bergen Ap vedtok i februar å gå inn for boikott av israelske varer fram til okkupasjonen av palestinske områder opphører. Trondheim Ap har på sin side vedtatt en kraftfull uttalelse om Israel-Palestina-saken og vil innføre politisk og kulturell boikott av Israel. De mener Norge skal innføre sanksjoner mot landet og arbeide for en internasjonal boikott.

Et bredt flertall på Stortinget bestående av Ap, Sp, Høyre, Frp og KrF sa i midten av februar nei til nesten 40 ulike boikottforslag. Rødt, SV og MDG – og delvis Venstre – sto bak forslagene.