Måling: Ap og Høyre fram – rekord for Konservativt

Målingen er gjennomført av Norfakta 4. og 5. mars.

Ap lå på forrige måling likt med Frp på topp – med 24,7 prosent. Nå går Ap fram 1,8 prosentpoeng, til 26,5 prosent.

– Det er motiverende med bedre målinger for Arbeiderpartiet. Vi skal stå på hver dag for at enda flere vil vise oss sin tillit og stemme på oss i september, sier Ap-nestleder Tonje Brenna til Nationen.

Frp faller 0,4 prosentpoeng, til 24,3 prosent. Høyre får økt sin oppslutning med 1,5 prosentpoeng, til 19,7 prosent.

Sp lavest siden i fjor

Sps oppslutning er 4,8 prosent, et fall på 1,3 prosentpoeng. Ifølge Nationen har ikke partiet ligget så lavt på målingen siden juli i fjor.

– Vi skal opp på et høyere nivå ved valget i høst for å stå sterkt i arbeidet med å styrke norsk forsvar og beredskap, ta tilbake nasjonal kontroll over krafta, si nei til EU og å utvikle hele Norge, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

For de øvrige partiene er oppslutningen som følger: Rødt 5,0 (-0,7), SV 7,1 (-0,5), MDG 2,5 (-0,2), KrF 2,6 (-0,4), Venstre 4,1 (-0,5) og andre 3,4 (+0,5).

Høyeste for Konservativt

Partiet Konservativt får en oppslutning på 1,4 prosent, det høyeste i denne målingen noen gang, skriver Klassekampen.

– Det er et rop i folket etter politikere som tør å si hva de mener. Vi får tilbakemeldinger fra veldig mange på at vi sier det de tenker, men ikke tør si høyt, sier partileder Erik Selle, som har vært tydelig i sin støtte til USAs president Donald Trump.

Et representativt utvalg på 1001 personer er spurt, og feilmarginene ligger mellom 1 og 2,7 prosent – og er som vanlig høyest for partiene med størst oppslutning.