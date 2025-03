– Det er en kjensgjerning at iranske konvertitter blant annet kan bli bedt om å skrive under på at de er muslimer, de risikerer å miste jobben og få andre reaksjoner. Generelt skal det i utgangspunktet mer til for at det foreligger forfølgelse, rettslig sett.

Ordene kommer fra Øyvind Hanevik, enhetsleder for fagavdelingen i Utlendingsnemnda (Une). Han deltok på et frokostseminar hos Norges Kristne råd onsdag morgen. Temaet var dommen der Høyesterett bekreftet Unes vedtak om at den iranske konvertitten Tedy ikke får asyl i Norge.

For en uke siden ble Tedy sendt ut av Norge. På flyplassen i Iran måtte han skrive under på et papir og bekrefte at han er muslim, ikke kristen.

Une: – Vi skal beskytte mot forfølgelse

Hanevik poengterte at Unes viktigste oppdrag er å beskytte mot forfølgelse.

– Vi følger norsk lov. Den kan man være uenig i tolkningen av, sa han:

– Våre beslutningstakere er opptatt av at det, etter gjeldende rett, skal en del til for å kalle noe et tilstrekkelig alvorlig menneskerettighetsbrudd, som gir rett til asyl. Vår praksis viser at de fleste konvertitter ikke risikerer forfølgelse. Det er er det først og fremst kristne ledere som risikerer.

UNE: – Det skal en del til for å kalle noe et menneskerettighetsbrudd, sier Øyvind Havnevik, enhetsleder for fagavdelingen i Utlendingsnemnda (UNE). (UNE)

Hanevik viste til at Norge i perioden 2018–2023 er gitt asyl til en tredjedel av iranske konvertitter. Ingen fikk asyl i fjor.

Han fikk kraftig motstand fra flere deltakere på seminaret, blant andre Jon Ole Martinsen fra Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS). Han mente at underskriftsseansen, som alle konvertitter som returnerer til Iran må gjennom, er forfølgelse.

– Dere kan ikke bortforklare at å sitte i et døgn og bli fratatt søvn før man skriver under faktisk er tortur, sa han.

---

Tedy-saken

Tedy (45) fra Iran har søkt asyl i Norge i 14 år.

Ble kristen på asylmottak i Norge.

Utlendingsmyndigheter og rettsinstanser har avslått asyl.

Før jul sa Høyesterett at det ikke er rettslig grunnlag for å vurdere saken til en iransk konvertitt på lik linje med en homofil iraner.

Da Tedy kom til Iran onsdag 26. februar ble han presset til å signere et papir som bekrefter at han er muslim.

---

Noas: – Dere snubler

Utlendingsmyndighetene har avvist flere asylsøknader fordi de mener konvertitter ikke nødvendigvis blir aktive i å forkynne og misjonere for sin tro i hjemlandet. Unngår de det, er de som regel ikke utsatt for fare, hevder Une.

Om de blir aktive er en bevisvurdering vi gjør, sa Øyvind Hanevik og poengterte at Une ikke pålegger noen å leve på tvers av sin identitet.

– Dere snubler i vurderingen av framtidig aktivitet, sa Jon Ole Martinsen og kalte Unes bevisvurdering for «synsing».

– Er det beviser, eller en sannsynlighetsvurdering, Hanevik?

– Det er en sannsynlighetsvurdering. Høyesterett har sagt at det som er avgjørende, er hva som er noenlunde sannsynlig.

– Vi lager egentlig en prognose

– Hva vil du si til at dere ikke tar hensyn til hva norske kristne ledere sier om iranske konvertitter?

– Det blir tatt hensyn til. Men det må også vurderes konkret i hver enkelt sak.

– Går det egentlig an å si noe om hvordan et menneske kommer til å opptre i gitte situasjoner?

– Det er et godt spørsmål, men det er vi nødt til. Det er vanskelig å vite. Vi foretar en vurdering basert på sakens omstendigheter, opplysninger som foreligger, de forklaringene vi får kjennskap til fra klagerne, sier Øyvind Havnevik.

Ny konvertitt internert

John Victor Selle prøvde å henlede oppmerksomheten til Vesam Heydari, en iransk konvertitt som har søkt asyl i Norge siden 2009. Nå er han internert på Politiets utlendingsinternat på Trandum og venter på å bli transportert til Iran. Selle er kontaktperson for Heydari og tidligere generalsekretær i Norsk Misjon i Øst, nå Stefanusalliansen.

Heydaris sak har gått gjennom flere rettsprosesser uten at han har fått opphold. Selle forteller at siden februar i fjor har Heydari vært på en rundreise i Europa i håp om at et europeisk land ville gi ham asyl. Først dro han til Tyskland, så til Frankrike der politiet tok ham i forsøk på å krysse kanalen på vei til Storbritannia. Han kom seg etterpå til Sverige, som utleverte ham til Norge.

Det er klart at å avskrive sin to og tvinges til en annen tro er forfølgelse — John Victor Selle

Frykter å bli henrettet

John Victor Selle reagerer sterkt på UneS oppfatning av forfølgelse.

– De må foreta en ny definisjon. Det er klart at å avskrive sin to og tvinges til en annen tro er forfølgelse. Dette er imot menneskerettighetene og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Selv om ingen kristne i Iran har blitt henrettet siden 80-tallet, er Heydaris verste frykt at han blir henrettet i hjemlandet, Ifølge Selle.

Han er overbevist om at myndighetene kommer til å konfrontere Heydari med de 31 regimekritiske artiklene han har skrevet mens han har vært i Norge.