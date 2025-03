Da Tedy landet på Imam Khomeini internasjonale flyplass (IKA) i Teheran sendt onsdag kveld, ble han tatt inn til avhør og fratatt bibel og kristen litteratur. Politiet fortalte at de visste at han er kristen, men at det skulle gå bra om han bare signerte det ferdig utfylte skjemaet de la foran ham. Signaturen ville bekrefte at han er muslim.

– Han satt nesten hele natten i avhør. Han fikk beskjed om å sitte på en stol og ikke flytte på seg før han hadde signert.

Det er støttespiller Ole Kristian Sameien som forteller om Tedys første møte med iransk politi. Opplysningene har han fra Tedy selv, gjennom telefonsamtaler og tekstmeldinger. Dagen fortalte først om returen til Iran.

Kaller det psykisk tortur

– Hva vil du si om det som skjedde?

– Jeg vil kalle det press og psykisk tortur. Han var livredd. Men det er mulig at det er slikt norske myndigheter sier man må regne med?

Iraneren kom til Norge for 14 år siden på flukt etter å ha kritisert prestestyret i Iran. På et asylmottak i Vadsø ble han kristen.

Tedy

Tedy (45) er fra Iran

Skilt, ekskona og tenåringssønn har fått asyl i Tyskland som kristne konvertitter.

Har søkt asyl i Norge i 14 år.

Har fått endelig avslag i Utlendingsnemnda.

Har hatt saken sin gjennom alle rettsinstanser, Høyesterett bekreftet asylavslaget.

Har blitt kristen i Norge, vært aktiv i NLMs forsamling Hamarkirken.

Frykter at retur til Iran kan bli farlig for ham.

Fikk 80 piskeslag

Iranere som returnerer etter å ha fått avslag på asylsøknad må gjennom et slikt intervju, ifølge rapport fra Landinfo, som bidrar med landkunnskap i asyl- og utlendingssaker. De som har forlatt Iran ulovlig kan i tillegg risikere straff i form av betinget fengsel eller bot.

Tedy var derfor forberedt på avhøret. Det var likevel en forferdelig opplevelse, forteller Ole Kristian Sameien. Konvertitten fryktet å bli kastet i fengsel og bli torturert om han ikke signerte.

Iraneren vet hva politiet kan gjøre. Da Tedy var rundt 20 år gammel ble han nemlig tatt av politiet og mistenkt for å ha drukket alkohol, forteller Sameien. Mer enn 80 piskeslag var straffen.

– De måtte plukke den blodig T-skjorta ut av sårene etterpå. Etter denne opplevelsen ligger faren for fengsling i ryggmargen hans. Han er dypt fortvilet.

Sameien er daglig leder i P7 Kristen riksradio. I Misjonssambandets forsamling Hamarkirken har han vært en nær støttespiller for Tedy.

Vårt Land velger å bruke kallenavnet iraneren har fått i Hamarkirken for å ivareta hans sikkerhet, men vi kjenner hans fulle identitet.

– Er redd og utrygg

– Hvordan har han det nå?

– Nå er han redd og i sjokk. Den nærmeste tiden ligger han lavt.

I avhøret var Tedy, ifølge Sameien, tydelig på at han var kristen:

– Han sa til politiet at det ikke ville være sant at han signerte på at han er muslim. Svaret han fikk var at man ikke kan være ikke-muslim i Iran.

Fortvilet og sliten etter nesten to døgn uten søvn signerte han til slutt på papiret. Da slapp han ut av flyplassen.

Før han ble satt på flyet ble iraneren internert på Politiets utlendingsinternat på Trandum.

Norsk organisasjon for asylsøkere (Noas) tok saken hans til Høyesterett i begynnelsen av desember. Retten skulle ta stilling til om det er «velbegrunnet frykt for forfølgelse» om Tedy returnerer som kristen til Iran.

Fire dager før juli fjor bekreftet Norges høyeste rettsinstans avgjørelser i lavere rettsinstanser og hos norske utlendingsmyndigheter: De benekter ikke at han er kristen, men tror han kommer til å praktisere troen forsiktig i Iran. Dermed vil han ikke være utsatt for fare, mener de, og derfor trenger han ikke beskyttelse i Norge.

Vil ha kontakt daglig

Ole Kristian Sameien hadde telefonsamtale med Tedy før han gikk gjennom passkontrollen i Teheran. Mer enn tolv timer senere, etter avhøret, fikk han ny kontakt.

De har nå avtale om daglig kontakt for at vennene i Norge skal vite hva som skjer og for å kunne gi ham råd.

– Det er flere eksempler på at folk forsvinner, som man ikke hører mer fra.

– Hva kan dere gjøre, om dere ikke hører noe?

– Da må vi prøve å få informasjon gjennom andre, som muligens kan vite noe. Vi må være trygge på hva som skjer med ham. Han selv er utrygg. Eventuelt kan vi sette ham i kontakt med personer som kan hjelpe. Vi har kontakt med miljø som har forbindelser inn i kristne nettverk i Iran.

Kronerulling i Hamarkirken

Støttespillerne i Hamarkirken skal møtes søndag for å snakke om hva de kan gjøre videre. En kronerulling blant dem fikk inn rundt 500 dollar som iraneren fikk med seg, til hjelp den første tiden i Iran.

– Er det forsvarlig at medier i Norge forteller om hva som har skjedd?

– Ja, jeg mener det, for dette må folk i Norge følge med på, sier Ole Kristian Sameien.

Ifølge Landinfo har ikke Norge «noe system for å følge opp personer som returnerer til hjemlandet etter et avslag på en asylsøknad».