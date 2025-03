Støre: Norge ikke bedt om å delta i arbeidet med fredsplan for Ukraina

Søndag ble det kjent at Storbritannia sammen med Frankrike og muligens ett eller to andre land skal samarbeide med Ukraina om å utarbeide en fredsplan.

Også USAs president Donald Trump har gitt tommel opp for at det utarbeides en slik plan.

Ingen signaler

Foreløpig har det ikke kommet noen signaler om at Norge skal delta direkte i utarbeidelsen av fredsplanen, sier Støre.

– Det får vi se når vi kommer på møtet nå. Men det er positivt at de nå jobber fram europeiske synspunkter på hva som kan bli veien mot fred, sier Støre til NTB.

Norge ble imidlertid invitert til det europeiske toppmøtet som den britiske statsministeren Keir Starmer har tatt initiativet til søndag.

Der er også de andre nordiske landene med. Det er fordi de nordiske landene anses som viktige bidragsytere, understreker Støre.

Ingen konkrete løfter

– Land som Norge, Sverige, Finland, Danmark er jo med her fordi vi har viktige bidrag. Og vi skal være åpne for å se hvordan vi kan bidra. Men det er bra at Frankrike og Storbritannia jobber tettere sammen, sier Støre til NTB.

Han hadde ingen konkrete løfter med seg i bagasjen til London.

– Vi må finne ut hva som er våre bidrag til en varig og rettferdig fred, altså ikke bare en kortvarig våpenhvile. Men jeg har sagt at jeg er åpen for å øke den norske støtten, framholder han.

Må bli venner med USA

Samtidig må landene ha en dialog med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj om forholdet mellom USA og Ukraina kan tines opp etter fredagens kaotiske møte i Det hvite hus, der Zelenskyj ble både ydmyket og kastet ut.

– Det er viktig å ha USA med, sa Støre.

– Du sier at det er veldig viktig å ha med USA for å få til en fred i Ukraina. Hvis de nå skulle falle fra, er det mulig for Europa å fylle det hullet som amerikanerne etterlater seg?

– Jeg går ikke dit. Jeg går dit at jeg tror det fortsatt er mulig å vise at vi har felles interesser her. At det kreves mer diplomatisk, politisk arbeid for å få det til å skje, det er helt sikkert. Det tror jeg også Ukrainas president er klar over og opptatt av.

– Nå har jo denne krisen utviklet seg i et vanvittig tempo. Vil Europa greie å holde tritt med det som skjer?

– Det er Europas utfordring. Men jeg har håp om at vi kan det. Vi må erkjenne hvor viktig dette er for Europa, for hvert av landene.

Tror ikke Nato er dødt

Det at det er så høy møteaktivitet og så mye kontakt, det kan gi oss den muligheten, mener Støre.

– Analytikere sier de frykter at det vi har sett utspille seg de siste dagene og signalene fra USA, tyder på at det er en avgrunn mellom Europa og USA, og at dette er begynnelsen på slutten på Nato. Hva tenker du om det?

– Den slutningen trekker ikke jeg. Vi er seks uker inn i en ny administrasjon i USA, og her er det mange signaler. Vi skal ha is i magen til å både tolke dem og svare på dem, sier Støre.