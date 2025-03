Israel og Hamas uenige om hvordan våpenhvilen skal forlenges

Sent lørdag – samme dag som fase én av våpenhvilen utløp – sa Israel at de ønsker å følge USAs forslag om en midlertidig forlengelse under ramadan og pesach. Den muslimske fastemåneden er så vidt i gang, mens den jødiske høytiden pesach – noen ganger omtalt som jødisk påske – i år feires mellom 12. og 20. april.

Beslutningen om å ville forlenge våpenhvilen ble kunngjort av den israelske statsministerens kontor sent lørdag kveld.

– På planens første dag skal halvparten av de gjenlevende og døde gislene frigis, sier Benjamin Netanyahus kontor, ifølge Haaretz. Resten av gislene skal slippes fri «dersom det oppnås en avtale om permanent våpenhvile», skriver avisen.

Hamas krever igangsetting av andre fase

Hamas, som styrer den krigsherjede Gazastripen, krever på sin side at andre del av våpenhvileavtalen med Israel blir iverksatt.

– Den eneste måten å oppnå stabilitet i regionen og retur av fanger er å fullføre implementeringen av avtalen … og begynne implementeringen av fase to, sier Hamas-leder Mahmoud Mardawi i en uttalelse til nyhetsbyrået AFP søndag morgen.

32 gisler døde

Tidligere lørdag sa en høyt plassert Hamas-representant at det ikke var noen fremskritt i den seneste runden av samtaler om fase to av våpenhvilen etter den 16 måneder lange krigen på Gazastripen.

Selv om fase 1 er over, tilsier avtalen mellom Hamas og Israel at kampene ikke skal gjenopptas så lenge det fortsatt forhandles om en ny fase. Neste fase kan avslutte krigen og føre til israelsk tilbaketrekking og retur av de gjenværende gislene som fortsatt er i live.

Ifølge Israel er 32 av de 59 gislene som fortsatt er i Gaza, døde.