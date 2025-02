Prest dømt for overgrepsbilder

Presten, som er i 50-årene, jobbet som sogneprest da han ble pågrepet i januar 2023. Han erkjente forholdet og sa opp stillingen våren samme år etter å ha blitt siktet, melder NRK.

Siktede har selv forklart at filene han lastet ned inneholdt bilder av alt fra spedbarn til barn i 16-årsalderen, ifølge dommen som Vårt Land har fått tilgang til.

«Både innholdet og barnas alder innebærer at materialet klart må anses som grovt. Det foreligger ikke holdepunkter for at siktede har delt materialet videre med andre, noe som ville vært straffeskjerpende», heter det i dommen.

Samfunnsstraff

Nå er han dømt til 330 timer samfunnsstraff. Saken gikk som tilståelsesdom i tingretten i Hordaland der han nå er bosatt. Retten reduserte straffen med henvisning til lang saksbehandlingstid og tilståelsen.

Mannens forsvarer mente det også var formildende at han har mistet jobben, og ikke kan jobbe som prest. Han har i tillegg måtte flytte til et annet sted i landet.

REAGERTE: – Det mannen er siktet for og har erkjent, er adferd som er uforenlig med å være prest i Den norske kirke, sa Ole Kristian Bonden, biskop i Hamar bispedømme, til Vårt Land i 2023. (Lars Martin Bøe)

– På tilliten løs

Da mannen sa opp stillingen sin våren 2023, frasa han seg også presterettighetene i Hamar bispedømme.

– For et lokalsamfunnet går det på tilliten løs, og derfor er det viktig å håndtere en slik sak ryddig og resolutt, uttalte Hamar-biskop Ole Kristian Bonden til Vårt Land den gang.

At mannen sa fra seg muligheten til å være prest, mener Bonden er på sin plass.

– Det mannen er siktet for og har erkjent, er adferd som er uforenlig med å være prest i Den norske kirke (DNK). At han har frasagt seg presterettighetene, innebærer at han ikke kan jobbe mer som prest i DNK, sa han.

