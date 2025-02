Pavens tilstand er forverret, ifølge Vatikanet

– Pave Frans hadde et astma-lignende anfall i dag tidlig. Han har fått oksygen og blodoverføring grunnet lavt antall blodplater, heter det i uttalelsen fra Vatikanet lørdag kveld.

Paven er våken og tilbrakte dagen i en lenestol, selv om han var dårligere enn dagen før, sier Vatikanet videre. Men han er ikke utenfor fare.

Paven ble innlagt på sykehus i Roma i forrige uke med bronkitt, men det utviklet seg til dobbeltsidig lungebetennelse, til legenes store bekymring. Hans ukentlige angelus-bønn på søndag er nok en gang avlyst.

Fredag sa en av legene, Sergio Alfieri, at paven var på bedringens vei, men at han ennå ikke var frisk, og at tilstanden hans kunne endre seg dag til dag.

Legene sier at den største faren er blodforgiftning dersom noen av bakteriene i luftveiene kommer inn i blodstrømmen. Blodforgiftning, eller sepsis, kan være dødelig.

– Han vet han er i fare. Og han har bedt oss formidle det videre, sier Sergio Alfieri.

Den argentinske paven har den siste tiden vært fysisk skjør og har måttet bruke rullestol. Da han var ung, måtte han fjerne deler av den ene lungen etter en lungeinfeksjon.