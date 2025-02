Trump: Ikke veldig viktig at Zelenskyj er med på våpenhvilesamtaler

– Jeg tror ikke det er veldig viktig at han er med på møtene, sa Trump i et radiointervju med Fox News fredag.

– Han (Zelenskyj) har vært der i tre år. Det er veldig vanskelig å få til avtaler med ham, sa Trump.

Presidenten kalte også Kyiv-besøket til USAs finansminister Scott Bessent forrige uke for en «bortkastet reise».

– Jeg skulle ærlig talt ønske at han ikke dro dit og kastet bort tiden sin på den måten, sa Trump.

Da programleder Brian Kilmeade sa at Ukraina-krigen var «Putins feil», svarte Trump: «Jeg blir lei av å høre på det, det skal jeg si deg».

Trump sa videre at Zelenskyj har forhandlet «uten kort» og at han er lei av det. Han hevdet også at Putin ønsker en avtale for å stanse krigen i Ukraina: «Han trenger ikke å inngå en avtale. For hvis han ville, kunne han fått hele landet».

De siste dagene har Zelenskyj og den amerikanske presidenten vært i åpen krangel etter at Trump tidligere i uken ga Ukraina skylden for Russlands invasjonskrig. Zelenskyj svarte med å si at Trump lever i et rom av desinformasjon. Trump trappet onsdag opp retorikken med å kalle Zelenskyj «en diktator uten valg» som må handle raskt dersom han ikke skal «bli stående uten et land».