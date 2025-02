Paven ikke utenfor fare – blir på sykehuset

Professor Sergio Alfieri sier 88-åringens tilstand er noe bedre, men legger til at paven ikke er utenfor fare, men at tilstanden hans ikke er livstruende.

På en pressekonferanse opplyser legene at pave Frans er ved godt mot og ikke er koblet til noen maskiner, men at han periodevis får ekstra oksygen.

Den katolske kirkens overhode ble lagt inn på sykehus 14. februar etter at et bronkittilfelle ble færre. Han er senere diagnostisert med kompleks luftveisinfeksjon, inkludert dobbeltsidig lungebetennelse.

Frans har tidligere sagt at han kan komme til å gå av – slik forgjengeren Benedikt XVI gjorde – dersom han blir for syk til å utføre sine pavelige plikter, men foreløpig har det ikke kommet noen signaler om at det er aktuelt nå.