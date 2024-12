Nasjonen har fått et budsjett. Torsdag vedtok Stortinget statsbudsjettet for neste år.

Her fikk Senterpartiet støtte for en sak som betyr mye for det gamle statskirkepartiet:

Bruke 300 millioner kroner til å sette i stand de kulturhistorisk, verdifulle kirkebyggene. Et eget Kirbevaringsfond skal i årene som kommer sikre penger til arbeidet.

I forslaget til statsbudsjett for neste år, skrev livssynsminister Kjersti Toppes (Sp) departement:

«Etter ei opptrapping dei fyrste åra kan det løyvast inntil 500 mill. 2024-kroner årleg til bevaring av kulturhistorisk verdifulle kyrkjebygg.»

Barberte vekk 100 millioner

Men to borgerlige partier varsler at om de får makt, så vil kirkebyggsatsingen leve farlig.

Både Høyre og Venstre hogger kraftig i de kulturhistoriske gudshusene i sine alternative statsbudsjetter.

Om de hadde sittet med regjeringsmakt ville begge ha kuttet 100 millioner kroner i posten «kulturhistorisk, verdifulle kirkebygg».

Fremskrittspartiet på sin side varslet at de ville ha kuttet 124 millioner på posten kulturbygg, uten å spesifisere kirker.

Kirkevalget 2019. KIRKEGJENGER: Erna Solberg deltok i kirkevalget i 2019 hun avla stemme i Skjold kirke i Bergen. Høyre ville kutte 100 millioner i Støre-regjeringens kirkebyggsatsing. (Marit Hommedal/NTB scanpix)

---

Kulturhistoriske kirker

I fjor lanserte Støre-regjeringen en kirkebevaringsstrategi med en årlig ramme på inntil 500 millioner kroner for å istandsette kirkebygg de neste 30 årene.

Stortinget har vedtatt at alle middelalderkirker i stein skal være i god stand til tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad i 2030.

I 2025 skal regjeringen bruke 300 millioner kroner via en tilskuddsordning til å restaurere kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

---

Sp vil bla opp nok penger, uansett

Sp-minister Toppe, som også har ansvar for norske kirker, mener kuttene til de borgerlige partiene ikke er godt nytt for Kirkebevaringsfondet Støre-regjeringen lanserte tidligere i år.

Store deler av pengene som skal inn i fondet skal komme i form avkastning fra det som fram til 1. september het Opplysningsvesenets fond. Nå heter det helstatlige selskapet som forvalter milliardverdier Allstad.

– Hvis det enkelte år er lite avkastning fra fondet, så tar vi det på statsbudsjettet, nettopp fordi det er så viktig med forutsigbarhet i dette arbeidet. Når du begynner å rehabilitere Johanneskirken i Bergen, så vet du at du trygt kan fortsette med det neste år, forklarer Toppe.

Tror ikke KrF klarer å stanse dem

Barne- og familieministeren sier at denne strategien er det redegjort for i revidert nasjonalbudsjett, og at de andre partiene har hatt mulighet til å uttale seg om det.

– Jeg har ikke hørt disse partiene si et pip om at de ikke var villige til å gi kirka den forutsigbarheten, sier statsråden.

– Hva tenker du om at dette er partier som KrF vil samarbeide med?

– Jeg vil si lykke til. Når KrF sitter sammen med tre partier som alle viser at de ikke har noen hemninger lenger på trossamfunnsfeltet, og når de til og med går til angrep på kirkebyggfinansiering, da tror jeg ikke KrF vil klare å stanse det, sier Toppe.

Arendalsuka 2024 SAMLET I KIRKEN: Under årets Arendalsuka gikk både tidligere livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad og nåværende livssynsminister Kjersti Toppe (t.h.) i kirken. (Erlend Berge)

KrF reagerer på kirkekutt

Statsråden i den rødgrønne regjeringen strekker ut en hånd til KrF – hun minner om at Senterpartiet har kjempet for å opprettholde trossamfunnsfinansiering i alle sine budsjett.

– Så hvis dette er en viktig sak for KrF, bør de innse at vennene deres er på en annen side av politikken enn den de samarbeider med.

KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad, reagerer på kirkekuttene til partiets tidligere regjeringspartnere i Høyre og Frp.

– Dette er en helt annen retning enn det KrF ønsker, sier Ropstad.

... men har tro på at det kommer penger

Men han tar advarslene fra Toppe med stor ro. Ropstad sier han er helt sikker på at KrF vil klare å hindre kutt til kirkene dersom partiet går inn i et nytt regjeringssamarbeid med de andre borgerlige partiene, etter valget neste høst.

– Når du ser primærstandpunktene til andre partiene, så ser du jo viktigheten av KrF. Det blir fort betydelige kutt hvis det blir et rent flertall med Høyre og Frp eller Venstre, der KrF ikke har en hånd på rattet, sier Ropstad.