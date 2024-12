Når Kirkerådet samles torsdag, skal de avgjøre hvem som bli ny biskop i Oslo bispedømme.

Nåværende biskop Kari Veiteberg går denne måneden av, og returnerer til sin tidligere jobb som prest i Kirkens Bymisjon.

Kirkerådet skal velge mellom tre kandidater: Ingeborg Sommer, Sturla Stålsett og Sunniva Gylver. Det er ventet av avgjørelsen blir gjort kjent mellom klokken 19:00 og 20:00 torsdag kveld.

Én tydelig favoritt

Jakten på Kari Veitebergs etterfølger startet i vår, da 49 personer ble foreslått som ny biskop.

I september nominerte Oslo bispedømmeråd fem kandidater. Her var også prost Espen Andreas Hasle og professor Stephanie Dietrich nominert, i tillegg til de tre gjenværende kandidatene det nå står mellom.

Fem ble til tre i den såkalte «rådgivende avstemningen». Her fikk 254 stemmeberettigede avgjøre hvilke tre kandidater som skulle gå videre til neste runde. Sturla Stålsett fikk størst oppslutning. Deretter fulgte Sunniva Gylver på andreplass og Ingeborg Sommer som nummer tre.

Her kan du se hvor mange stemmer de tre mest populære kandidatene fikk i den rådgivende avstemningen:





Etter den rådgivende avstemningen har også bispedømmerådet og biskopene sagt sin mening. Innspillene deres regnes som rådgivende.

Begge instansene plasserte Sturla Stålsett på førsteplass, deretter Sunniva Gylver på andre og Ingeborg Sommer på tredjeplass.

Nå er det altså opp til de 17 medlemmene av Kirkerådet å avgjøre hvem som blir biskop. Kirkerådet leder Den norske kirkes arbeid på nasjonalt nivå, og fungerer som Den norske kirkes styre.

Ingeborg Sommer BISPEKANDIDAT: Prost i Bærum og kanskje ny Oslo-biskop, Ingeborg Sommer. (Erlend Berge)

Ingeborg Sommer

Sommer er til daglig prost i Bærum. I et intervju fra oktober snakket hun om sitt engasjement for folkekirken.

– Hva er den viktigste motivasjonen for ditt engasjement i kirken?

– Jeg er veldig glad i folkekirken, og er opptatt av kirkens plass i menneskers liv – og som en del av samfunnet.

– Hvilke egenskaper tror du selv at du har for å kunne være biskop og leder?

– Jeg er opptatt av å legge godt til rette for medarbeidere rundt meg, slik at vi blir et bra team. Og jeg er opptatt av lokalmenigheten, at kirken skal blomstre der ute.

BISPEKANDIDAT: Sturla Stålsett, professor ved MF. (Erlend Berge)

Sturla Stålsett

Stålsett har fått størst oppslutning i alle de ulike instansene som har sagt sin mening i forkant av bispevalget. I dag innehar 60-åringen rollen som professor i diakoni, religion og samfunn ved MF vitenskapelig høyskole.

Han ble intervjuet tidligere i høst.

– Hvilke egenskaper har du selv satt størst pris på hos dem som har vært dine ledere i kirken?

– En indre ro og trygghet. En raushet. En vilje til fortsatt undring. Og en gå-på-vilje og humør, svarte Stålsett da.

– Hvis du sitter på trikken, og noen som vet hvem du er, kommer bort til deg og spør «hvorfor tror du på Gud?», hva svarer du da?

– Da svarer jeg at det er fordi jeg har alltid levd med en god gudstro rundt meg, og i meg. Den troen hviler i at Gud er kjærlighet. Det gir livet retning og mening.

BISPEKANDIDAT: Sunniva Gylver, sokneprest i Fagerborg. (Marit Neset)

Sunniva Gylver

Sunniva Gylver er sokneprest Fagerborg kirke. Vårt Land møtte henne tidligere i høst da de tre kandidatene ble annonsert.

– Når folk spør deg «hvorfor tror du på Gud?», hva svarer du da?

– Det enkle svaret er at jeg ikke kan la være. Jeg har prøvd, men jeg får det ikke til.

– Hva tenker du om DNKs utfordring, og mulighet, sammenlignet med de mer teologisk konservative organisasjonene, når det kommer til å rekruttere ungdommer og unge voksne?

– Vi har fortsatt en stor kontaktflate gjennom landsdekkende nærvær og kirkelige handlinger som dåp og konfirmasjon. Men jeg tenker at vi har en utfordring, som handler om at det er en formening der ute om at vi knapt snakker om Jesus og minimaliserer det kristne budskapet.

Gylver kaller det et slags mantra når hun sier at DNK må dyrke både maks tydelighet og maks åpenhet.

---

Bispenominasjonen i Den norske kirke

Alle kan foreslå kandidater til ny biskop

Bispedømmerådet nominerer opptil fem egne kandidater

Kirkerådet gir en frist for å stille supplerende kandidater til bispedømmerådet sin nominasjon

De nominerte kandidatene blir presentert

Alle med stemmerett avgir sin stemme

De tre kandidatene med flest stemmer offentliggjøres

Biskoper og bispedømmeråd uttaler seg

Kirkerådet ansetter ny biskop

---