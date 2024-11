Midt i teologistudiene dro Kari Veiteberg til Sørfold, nord for Fauske, for sin første sommerjobb som prest.

Denne historien forteller hun i ukas episode av Vårt Land-podkasten Åpenbart.

For første gang kledde hun på seg en svart presteskjorte. Hun elsket teologistudiene, og kaller de noen av de beste årene i livet sitt. Men noen tanke om å jobbe som prest hadde hun egentlig ikke.

Å besøke aldershjemmet i bygda var en del av tjenesten denne sommeren.

«Å, er det presten som kommer?», sa en kvinne som bodde der.

– Og da skjønte jeg at det var meg – det er rett og slett meg de snakker om. Da skjønte jeg at jeg er prest, jeg skal bli prest.

– Så kan du si at dette mennesket gjorde meg til prest. Det var veldig sterkt, sier Veiteberg.

De siste syv årene har hun vært biskop i Oslo bispedømme. Straks gir hun seg, før pensjonsalder, for å gå tilbake til Tøyenkirken og Kirkens bymisjon, og noen siste år som prest.

– Det er jo prest jeg er, sier hun.

SAMTALE: Hva har formet biskop Kari Veiteberg? I podcasten Åpenbart går hun og Ruth Einervoll Nilsen tilbake i troshistorien og til kirkebenken. (Erlend Berge)

Ikke Gud uten Jesus

I samtalen forteller Veiteberg om sitt forhold til Jesus, og hva hun opplever at han oppfordrer til.

– Jeg ser nok Jesus som en venn, som jeg aldri helt blir klok på eller kjent med, og som utfordrer meg. Han har nok noe av det vi kan tenke på, og navngi, som politisk ved seg, som er spennende.

– For kirka har jo vært politisk fra dag én. Men hva er det det politiske ligger i? spør hun retorisk.

Svaret for Veiteberg handler om hvordan vi skal fordele godene mellom oss. Hun leser det i Lukas og Markus og Matteus og Johannes, og det står ut for henne at Jesus oppfordrer til nettopp det.

– Ja, hva opplever du at er det viktigste disse evangeliene sier oss?

– Han er jo veldig tydelig på at vi ikke skal gjøre forskjell på folk. Og det er jo litt ulikt til ulike tider hvem som ble rangert nederst.

– Jeg opplever og erfarer veldig tydelig at Jesus går rundt og nettopp løfter opp de som der og da ble oversett, neglisjert, eller ikke tillagt verdi. Det er en veldig tydelig ting.

Resten av samtalen hører du i Åpenbart på din foretrukne podkastplattform.

---

Podkasten Åpenbart

Ukentlig samtalepodkast om tro, tvil, eksistens, fenomener og åndelighet.

Programledere er religions- og featureredaktør Elise Kruse (i permisjon) og journalist Ruth Einervoll Nilsen.

Gjester høsten 2024 er blant andre Bjarte Tjøstheim, Abid Raja, Sofie Braut og Ivo Vatnar Eikje.

Få med deg alle episodene her.

Finnes på de fleste plattformer: Apple, Spotify, Acast osv.

---