Pastor forsvarer demonutdrivelse og advarer mot yoga

Til Fædrelandsvennen forteller han at han mener yoga og nyreligiøsitet kan åpne døren for ånder som ikke er av Gud.

– Hvis en ond ånd har tatt tak i et menneske, vil vi gjøre som Jesus og befale at den onde ånden forsvinner. Det er i tråd med det som blir praktisert i Bibelen, sier Geir Stomnås, pastor i pinsemenigheten Filadelfia Vennesla. Menigheten har over 1400 medlemmer og er en av de største i Agder utenfor Den norske kirke.

Pastoren forklarer at det er to grunner til at han advarer mot yoga.

– Først og fremst fordi yoga er tett koblet til hinduismen. Dernest fordi jeg har møtt mennesker som har drevet med yoga og som en følge av det har vært plaget av onde ånder. Jeg sier ikke at det skjer med alle som driver med yoga, men jeg har møtt noen hvor denne typen aktivitet har åpnet døren for ånder som ikke kommer fra Gud.

Han sier at han vil advare sterkt mot såkalte alternative praksiser.

– Så får jeg heller ta støyten med at folk ser på meg som ekstrem.