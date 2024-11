Bråk om inngangspenger til Notre-Dame: – Et svik

Dette ifølge et forslag fra Frankrikes kulturminister Rachida Dati.

Dati mener at en billettpris på fem euro kan innbringe 75 millioner euro per år til vedlikeholdsutgifter for religiøse eiendommer i Frankrike.

Nær 4000 vernede, religiøse bygg er i dårlig stand eller verre, sa ministeren ved en konferanse for landets biskoper mandag.

Men kirken er lite begeistret for forslaget. Kirker og katedraler har «alltid vært åpne for alle», sa erkebiskop Eric de Moulins-Beaufort på møtet, og la til et en avgift av denne typen skulle være «et svik mot dette kallet».

Notre-Dame, som har vært stengt siden brannen, skal etter planen åpne igjen 7. desember etter en fem år lang gjenoppbygging som har kostet nær 700 millioner euro.