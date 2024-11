Person brøt seg inn i kirke og tente lys

Politiet mistenker at det er brukt et hageredskap til å bryte opp en nøkkelboks, hvor det lå en nøkkel til kirken. Det ble også funnet et par briller utenfor kirken, melder avisa Nordhordland.

Det var avisa Strilen som omtalte saken først.

Det to store stearinlysene som brant, hadde ifølge avisa brent i flere timer da kirketjeneren kom på jobb.

– Man tenker på brann og sånn. Det er bra at det ikke skjedde noe, sier daglig leder Anne Sofie Nergård Uthaug i Meland sokn til avisa.

Nøklene til kirken var lagt tilbake på pulten til kirketjeneren, opplyser hun.