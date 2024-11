Netanyahu ber Mossad om plan for å unngå sportsbråk

– Jeg har bedt sjefen for Mossad og andre tjenestepersoner om å forberede en handlingsplan, fortalte Netanyahu i en videouttalelse under et møte i det israelske utenriksdepartementet.

Statsministeren vil unngå lignende situasjoner som den man så utspille seg i Amsterdam etter Europaligakampen mellom Ajax og Maccabi Tel Aviv.

Dette er en ny type situasjon som myndighetene må tilpasse seg, sier Netanyahu.

Flere personer ble skadet etter sammenstøt mellom propalestinske demonstranter og israelske supportere. Israel valgte å sende fly for å evakuere deres supportere.





